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▲金鍾旼在《KBS演藝大賞》憑藉韓綜《兩天一夜》拿下「製作人特別獎」。（圖／翻攝KBS）

▲金鍾旼（右）在直播中脫稿演出，霸氣喊話女友。（圖／翻攝KBS）

45歲南韓藝人金鍾旼過去以混聲團體「高耀太」活躍歌壇，後來轉戰主持界，是長壽韓綜《兩天一夜》的固定班底。出道近30年的他鮮少傳出緋聞，日前終於在網路節目中首度認愛小自己11歲的圈外女友。昨（21）日金鍾旼出席《KBS演藝大賞》時，驚喜宣布「明年結婚」，消息瞬間掀引發熱議。金鍾旼昨晚出席《KBS演藝大賞》頒獎典禮，他憑藉韓綜《兩天一夜》一舉拿下「製作人特別獎」，他上台發表得獎感言時開心表示：「《兩天一夜》17年，合作了超多PD，多虧大家一直幫助我才能走到現在！」此時，一旁的搭檔全炫茂突然表示：「來講點沒在腳本上的事情好了！」於是開始追問起金鍾旼最近的喜事，當場拱他要不要對女友說點什麼。金鍾旼露出害羞的表情，甜蜜對女友喊話，還認了明年結婚：「（結婚）就是明年，今年真的遇到了非常心儀的對象，我們交往1年多一點點，明年也可以在一起了，我愛妳。」此話一出，再次掀起全場熱情尖叫 。