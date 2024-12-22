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▲21號演唱會的觀眾很有素質的配合把垃圾帶走，主辦單位總共清運垃圾約4000公斤，回收物750公斤，現場於1個半小時內迅速恢復清潔。(圖／南市府提供)

2025臺南耶誕跨年系列活動首場大型演唱會-耶誕搖滾夜，22日重磅登場，有亞洲人氣南團五堅情、韓國新人氣天團EVNNE、金曲樂團麋先生MIXER、2度入圍金曲獎最佳樂團美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹等9組藝人精彩演出共吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲熱情仍未退不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。市長黃偉哲提醒大家，12/31跨年活動有韓流巨星男神李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、紫月光、張羽靚等多達18組的高人氣卡司，尤其還邀請了12強賽的棒球英雄跟大家一起倒數，迎接明年嶄新的開始。昨晚演出得9組藝人個個都是實力唱將，且都舞台魅力、爆發力十足，風靡亞洲的人氣男團五堅情，已經連續5年受邀來台南耶誕跨年演唱會表演，為感謝各地粉絲一路熱情支持他們，他們誠意滿滿，展開1小時的熱力接唱，宛如一場小型演唱會，當演唱到「你是我這輩子最想愛的呀」，台下粉絲用心製作的標語、手機燈全出動，用力揮舞著，光海一片，感動與熱情久久不散。而韓國新人氣天團EVNNE精彩的表演，果然如同在「夜空中新升起的星星」，發光發熱緊緊抓住全台各地來的死忠粉絲，許多學生是從他們選秀時就開始關注，有的表示先前錯過他們在台北的巡迴演唱會，因此一定要把握這次近距來欣賞的機會，也謝謝黃偉哲市長邀請這麼棒的卡司，讓她們不用辛苦去外縣市欣賞偶像表演。21號演唱會總共吸引約13萬人次欣賞，除了參與的觀眾很有素質的配合主辦單提醒把手邊垃圾帶走，主辦單位也出動約55名人力，迅速清理西側廣場，總共清運垃圾約4000公斤，回收物750公斤，現場於1個半小時內迅速恢復清潔。值得一提的是，昨晚仍有約10幾位粉絲不願離去，表示將繼續在此排隊搶先卡位等待12/31跨年演唱會及韓流巨星男神李俊昊，主辦單位上前關心，請民眾回家好好休息、保持體力不要生病，才能有最佳狀態欣賞12/31的跨年演唱會，民眾才願意離去。