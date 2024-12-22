台灣不只機車需求量大，近幾年汽車也越來越多人入手，尤其是小家庭越來越多，休旅車在台灣的買氣非常好，不過如果撇除休旅車，今年轎車的銷售排行又是如何呢？根據統計，2024年十大轎車銷售排行冠軍不是福特、Honda，而是由Toyota的「Corolla Altis」摘下冠軍，今年1至11月買氣仍然相當不錯，有將近破萬台的佳績，完全海放對手。
根據《Yahoo!》最近公布的「2024年十大轎車銷售排行」，扣除休旅車之後，包含房車、掀背車與旅行車等車款，今年1至11月轎車銷售排名第一由「Toyota Corolla Altis」拿下，銷售量高達9942台；第二名則是「Ford Focus」，銷售量6248台；第三名則是由「Honda Fit」奪下，銷售量4619輛。
至於第四名至第十名依序分別為「Toyota Vios（4416台）」、「Nissan Sentra（4006台）」、「Tesla Model 3（3934台）」、「Toyota Camry（2930台）」、「Mazda 3（2862台）」、「Volkswagen Golf（2606台）」以及「Suzuki Swift（2493台）」。
Toyota Corolla Altis銷售量下滑！仍連霸台灣最強轎車封號
雖然Toyota Corolla Altis今年的銷售量跟去年同期相比1.4萬台的成績相比，有將近4000台的差距，但這也是因為休旅車型越來越受到許多人愛戴，加上今年自家Corolla Cross系列太過強大，入門價格相近的情況之下，難免會影響銷售量下滑也是很正常的事情。
不過即便如此，Toyota Corolla Altis仍然憑藉前11月將近破萬台的銷售，加上12月一定是繼續熱銷，累計將破萬台的佳績連霸「台灣最強轎車」封號，且與第二名的、第三名的Honda都還有一大段差距。
Toyota Corolla Altis被稱「神A」！入門款一台免73萬成小資族首選
事實上，Toyota Corolla Altis從剛推出至改版就一直廣受好評，主打的是價錢實惠又好開，且省油耐操，維修費保養也便宜，還被車友們封為「神A」，目前該系列一共有5種車型，包括經典、豪華、Hybrid豪華、Hybrid尊爵以及GR Sport等，售價從72.5萬至91.5萬，等於入門款不用73萬就能買到，是現今許多小資族買車的首選之一。
實際查詢Toyota Corolla Altis在各大社群車主的評價，「真的耐開也不用什麼保養，CP值超高的一台車」、「神A一直都是國民神車，後來改版之後價格也很親民」、「神A真的開不壞又省油，路上真的隨便開都是Altis啦」、「Toyota的車就是便宜又大碗，撇除自家Corolla Cross外，就是Altis最頂了。」今年已經快要結束，明年各大車商一定還會有新作出現，到時誰又將脫穎而出，就讓我們拭目以待囉！
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至於第四名至第十名依序分別為「Toyota Vios（4416台）」、「Nissan Sentra（4006台）」、「Tesla Model 3（3934台）」、「Toyota Camry（2930台）」、「Mazda 3（2862台）」、「Volkswagen Golf（2606台）」以及「Suzuki Swift（2493台）」。
Toyota Corolla Altis銷售量下滑！仍連霸台灣最強轎車封號
雖然Toyota Corolla Altis今年的銷售量跟去年同期相比1.4萬台的成績相比，有將近4000台的差距，但這也是因為休旅車型越來越受到許多人愛戴，加上今年自家Corolla Cross系列太過強大，入門價格相近的情況之下，難免會影響銷售量下滑也是很正常的事情。
不過即便如此，Toyota Corolla Altis仍然憑藉前11月將近破萬台的銷售，加上12月一定是繼續熱銷，累計將破萬台的佳績連霸「台灣最強轎車」封號，且與第二名的、第三名的Honda都還有一大段差距。
Toyota Corolla Altis被稱「神A」！入門款一台免73萬成小資族首選
事實上，Toyota Corolla Altis從剛推出至改版就一直廣受好評，主打的是價錢實惠又好開，且省油耐操，維修費保養也便宜，還被車友們封為「神A」，目前該系列一共有5種車型，包括經典、豪華、Hybrid豪華、Hybrid尊爵以及GR Sport等，售價從72.5萬至91.5萬，等於入門款不用73萬就能買到，是現今許多小資族買車的首選之一。
實際查詢Toyota Corolla Altis在各大社群車主的評價，「真的耐開也不用什麼保養，CP值超高的一台車」、「神A一直都是國民神車，後來改版之後價格也很親民」、「神A真的開不壞又省油，路上真的隨便開都是Altis啦」、「Toyota的車就是便宜又大碗，撇除自家Corolla Cross外，就是Altis最頂了。」今年已經快要結束，明年各大車商一定還會有新作出現，到時誰又將脫穎而出，就讓我們拭目以待囉！