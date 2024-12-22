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▲2024轎車銷售排行榜公布，由Toyota Corolla Altis在前11月賣破將近萬台奪冠，第二名為福特、第三名則由Honda拿下。（圖/Toyota官網）

▲Toyota在國產車Corolla Cross問世之後，因為價格及性能都太過強大，略為衝擊到Corolla Altis的銷售成績，但仍不影響Corolla Altis在轎車系列銷售排行。（圖/Toyota官網）

▲Toyota Corolla Altis從剛推出至改版就一直廣受好評，主打的是價錢實惠又好開，且省油耐操，維修費保養也便宜，還被車友們封為「神A」。（圖/Toyota官網）

台灣不只機車需求量大，近幾年汽車也越來越多人入手，尤其是小家庭越來越多，休旅車在台灣的買氣非常好，不過如果撇除休旅車，今年轎車的銷售排行又是如何呢？根據統計，2024年十大轎車銷售排行冠軍不是福特、Honda，而是由Toyota的「Corolla Altis」摘下冠軍，今年1至11月買氣仍然相當不錯，有將近破萬台的佳績，完全海放對手。根據《Yahoo!》最近公布的「2024年十大轎車銷售排行」，雖然Toyota Corolla Altis今年的銷售量跟去年同期相比1.4萬台的成績相比，有將近4000台的差距，但這也是因為休旅車型越來越受到許多人愛戴，，且與第二名的、第三名的Honda都還有一大段差距。事實上，Toyota Corolla Altis從剛推出至改版就一直廣受好評，實際查詢Toyota Corolla Altis在各大社群車主的評價，今年已經快要結束，明年各大車商一定還會有新作出現，到時誰又將脫穎而出，就讓我們拭目以待囉！