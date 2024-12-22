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太陽今天出戰活塞，Kevin Durant砍下本季新高43分，無奈最終太陽仍以125：133吞下2連敗，但更引人關注的是，比賽途中Durant和太陽教頭Mike Budenholzer的熱烈爭執，賽後兩人都回應了。太陽另一主將Devin Booker今天因左腹股溝痠痛高掛免戰牌，本季首度缺席，少了重要得分點，太陽首節就被活塞轟下26：41，儘管次節回敬33：23，讓上半場打完追到59：64，易籃後第三節Durant獨攬13分積極苦追。而爭執也發生在第三節的緊張局勢下，一次暫停，Durant和Budenholzer熱烈地討論防守端的一些事情。對於爭執，賽後Durant表示，「我知道我們被放在顯微鏡下注目，所以任何像這樣的小口角，都可能被誤解。我已經在這聯盟打了18年。但教練尊重我的觀點，化學反應可能看起來不太好，但我認為這是過程的一部分。因為你可以在緊張時刻進行這樣的交流，然後繼續向前邁進，這樣才能形成化學反應。」Budenholzer也不在意這次口角，「比賽中，總有一些事情會發生，而他是最棒的，他是名職業球員，也願意接受指導。如果你的球隊沒有出現過幾次這樣的交流，那可能是球隊本身出了問題。他喜歡被指導，而我也喜歡和他共事。」此役Durant攻下43分，6助攻5籃板，Bradley Beal貢獻次高的26分5助攻6籃板，全隊投籃命中率高達57.7％，但還是輸給7人得分上雙的活塞，且活塞投籃命中率也有55.1%，此役過後，太陽僅以14勝13負排在西區第11。