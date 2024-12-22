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▲骨質疏鬆是常見問題，但若未發生骨折，由於症狀不明顯，常導致延誤就醫。（示意圖／Shutterstock）

王太太（化名）身體硬朗，年輕時即習於操持各種家務，雖年事漸長，開始有駝背、下背痛等問題，身形也比年輕時矮小，原本不以為意，但某日打噴嚏後，感覺下背痛變得明顯，自認是閃到腰，沒就醫，不久後痛到無法下床，到大醫院檢查，才發現她已有骨質疏鬆症，打噴嚏竟造成胸椎骨折，經微創椎體成形術治療才改善。彰化基督教醫院骨科部主治醫師李翼安表示，當時王太太打了一個噴嚏，立刻感到下背疼痛加劇，直不起腰來，但因為沒有跌倒，以為是單純的閃到腰，想說使用止痛貼布再休息幾天便會痊癒，但隨著時間過去，疼痛日漸惡化，甚至無法下床，且因日常活動量減少，體力也不斷下降，撐了2個月才到醫院檢查。詳細檢查後，發現王太太患有嚴重的骨質疏鬆症，即使沒有明顯事故，打噴嚏這種稍微劇烈的動作，已造成她胸椎第12節壓迫性骨折，再加上發生當下未立即就醫，導致椎體高度塌陷變形，所幸沒有壓迫到神經、造成更嚴重後遺症。經與醫師討論後，王太太決定接受微創椎體成形術治療，在局部麻醉下，醫師先以金屬撐開器恢復椎體高度，再灌入高黏稠度的低溫骨水泥支撐，手術當天即可返家，且傷口微小，可接淋浴，更重要是疼痛顯著緩解，生活終於恢復正常。李翼安指出，骨質疏鬆是常見問題，但若未發生骨折，由於症狀不明顯，導致延誤就醫，提醒停經後女性若注意到身高比年輕時減少，或原本沒有駝背，最近卻變得明顯，要聯想到可能罹患骨質疏鬆症，儘速前往醫療院所接受診斷、治療，才能預防骨折與其他併發症。