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▲花蓮慈院與南台科大電子工程系一起開發AI傷口辨識系統。（圖／慈濟醫學中心提供）

台灣逐步邁向在宅醫療，透過居家醫療照護與遠距諮詢等方式，協助行動、交通不便的患者，不用出門即可在家接受治療。花蓮慈濟醫院為加強相關醫療品質，發展出「AI傷口辨識系統」，護理師只要戴上AR眼鏡，搭配口說敘述傷勢，AI智能傷檢助理即可迅速辨識傷口，對於提升在宅醫療有很大幫助。花蓮慈院傷口造口小組護理師許美玉表示，AI傷口辨識系統是由花蓮慈濟醫院護理部與慈濟大學、南台科技大學聯手研發，源起是因護理師在居家或臨床護理現場，經常需要換藥、測量傷口範圍、紀錄病情、拍攝傷口影像等多重任務，若訊號不佳、導致無法即時判讀傷口，工作負擔將大為增加。為解決這些問題，在慈濟大學研究發展處副研發長林祝君牽線下，花蓮慈院與南台科大電子工程系一起開發AI傷口辨識系統。林祝君指出，慈大近年與南台科大合作，藉由跨校、跨域的合作獲得多項國際發明展肯定，當時一聽到花蓮慈院傷口造口小組尋找協力夥伴，便將南台科大團隊推薦給花蓮慈院團隊。南台科大助理教授陳銘哲表示，透過此系統，護理師只要戴上AR眼鏡，搭配壓力性損傷傷口管理模組，只要以口頭說明傷口情形，AI智能傷檢助理便能立刻辨識傷口、整合資訊，實現「解放雙手」的目標。目前系統持續進行模組訓練，透過傷口潰瘍範圍、組織狀況及損傷等級的辨識經驗累積，辨識率已達到90%。花蓮慈院護理部主任鍾惠君則說，未來希望這套系統的人工智慧技術能再優化，AI智能傷檢助理只要分析護理師拍攝的傷口影像，即可自動進行傷口分類與評估，協助護理師更快速得到處置建議。針對此系統的運用，花蓮慈院院長林欣榮表示，目前屬初步模型，下階段將進入臨床。這項創新技術不僅能提升護理師的照護效率並降低工作負擔，更重要是患者康復返家後，仍可獲得與住院期間同等專業的照護品質。