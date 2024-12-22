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▲立法院20日通過《財政收支劃分法》修正案，國民黨議員白喬茵今(22)日臉書PO文開轟民進黨高雄八席立委把時間心力拿來表演。（圖／翻攝白喬茵臉書）

立法院20日通過《財政收支劃分法》修正案，國民黨議員白喬茵今(22)日臉書PO文開轟民進黨高雄八席立委把時間拿來表演。對此，前高雄市文化局長、Wecare高雄發起人尹立截圖發文，批評藍營人物「只會附和黨中央、不顧高雄發展的政客」，反而顛倒黑白攻擊其他為高雄努力的立委，實在令人心寒。尹立更指出，國民黨立委柯志恩的「地方多百億」，其實是轉移財政責任，讓地方自籌比例增加、壓力加重，發文不到一小時，白喬茵則以個人臉書帳號留言回應，雙方數日的隔空交火終於短兵相接，引發關注。尹立認為，高雄幅員全國最大，國民黨修正財劃法卻將土地面積指標從20%砍到10%，基礎建設經費大幅縮水；發電量占全國20%，承擔環境成本卻得不到合理補助，他痛批國民黨一再重北輕南，讓高雄稅收增幅成為全國最低，而當高雄立委在立法院為高雄發聲時，你們不站在高雄立場，還把矛頭對準高雄立委發動政治攻擊！尹立進一步指出，在新版財劃法下，中央補助比例縮減，高雄需自籌更多經費，高雄本來就財政壓力巨大，紫線或將面臨延宕、縮水甚至停擺的風險，拖累交通建設，也讓城市發展競爭力受損。尹立批評，柯志恩對地方毫無作為，不僅未提出具體對策解決財政缺口，更未在立院爭取保障中央補助比例，用話術掩蓋問題實質。他也以白橋茵為首的國民黨議員為例，「不為高雄發聲，反而顛倒黑白攻擊其他為高雄努力的立委，實在令人心寒」。此番言論引來白喬茵反擊，認為「財税法的核心在於地方自治」，若沒有精算入法，那只能伸手等待中央關愛的眼神，無助於地方自主財政能力。她認為，財劃法在民進黨還在野時也是呼籲得立刻修法，「怎麼現在換了位置就不願意支持各縣市長大了」？尹立則回覆，民進黨過去呼籲要修財劃法，是希望改善高雄長期承擔的環境負擔，但柯志恩和黨內同僚卻對高雄權益保持沈默。尹立表示，「連國民黨團被記者問到試算數字是多少時，都叫人直接去問主計總處！根本把國家財政當兒戲！」顯然對白喬茵精算入法一說相當不以為然。網友也在貼文底下留言「金門分到的錢比新北市還多」、「現在通過的版本有精算入法嗎？如果有，為什麼高雄台南的增加幅度墊底？」，更質疑白喬茵「還是這就是你們想要的結果？」