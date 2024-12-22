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▲瑟七舉辦簽書會，吸引超過200名粉絲共襄盛舉，現場快門閃不停。（圖／記者朱永強拍攝）

▲統一獅啦啦隊女孩們來為瑟七（中後）的寫真簽書會站台。（圖／記者朱永強拍攝）

▲瑟七拍攝寫真集突破自身尺度，只穿內衣上陣。（圖／記者朱永強拍攝）

統一獅啦啦隊UniGirls成員瑟七（林沂玟），因擁有甜美外型被封為「南台灣最正啦啦隊」，先前她和24歲富邦悍將李東洺傳出熱戀中，今（22）日她出席寫真月曆簽名會，接受採訪時被問到此事，她露出尷尬笑容，先是聲稱雙方都是好朋友，接著又表示自己的交友狀況都很公開，兩人可以當更好的朋友，拐彎認了戀情，甚至稱兩人的關係「很舒服」。瑟七先前被發現和李東洺疑似在大談姐弟戀，網友甚至挖出熱戀鐵證，指他們穿著同款式的情侶鞋，同樣在後座有傘的車上拍照，還有人比對花色發現那是同一把傘。由於李東洺比瑟七小1歲，今日瑟七被問到兩人私下相處，她是否會有姐姐的樣子，她強調，自己交朋友不太會看年齡，「相處起來都是很融洽、很舒服的。」至於是否會送李東洺寫真書，她也表示：「是好朋友會叫他自己出錢買，只要支持都可以，他開心就好。」瑟七舉辦簽書會，吸引超過200名粉絲共襄盛舉，現場快門閃不停，她也感謝粉絲們不畏寒冬來支持，「一開始有設想多少人，實際到現場才知道那麼多人。」她透露拍攝寫真集最大的挑戰就是表情，和跳啦啦隊時完全不一樣，「這種眼神很難揣摩，謝謝天仁哥給很多建議，讓照片看起來很完美。」她突破自我尺度，挑戰只穿內衣拍攝，成功克服心魔，但如果要出第二本寫真，還是不希望尺度太大，「想走青春洋溢的路線。」瑟七前陣子眼睛開刀，在IG限時動態曬出傷照，只見她一隻眼睛貼著紗布，另一隻眼睛則紅腫不斷流淚，讓粉絲十分擔心，她還原當時情況，在拍攝寫真集前後長針眼，因為自己原本就是容易長針眼的體質，加上那時候忙於工作，一直拖著沒去處理，才嚴重到必須要開刀，當時甚至會戴著墨鏡去上節目。提及12強中最優秀的球員，她毫不猶豫點名陳傑憲，「他表現最好，隊長當得很稱職。」