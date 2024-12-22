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▲淋巴瘤常有發燒、夜間盜汗、體重減輕等症狀。（示意圖／取自photoAC）

惡性淋巴瘤俗稱淋巴癌，可分2大類，即非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏症。在台灣，非何杰金氏淋巴瘤的發生率遠高於何杰金氏症，約為9：1，而在國健署2021年十大癌症統計中，則名列男性、女性癌症第10位，合計達3165例，仍為國人健康重大威脅。國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟表示，負責人體免疫功能的淋巴系統，是由淋巴細胞、淋巴管、淋巴腺及一些非淋巴腺的淋巴組織如脾臟、胸腺等構成，其中淋巴細胞分為B細胞及T細胞，B細胞製造免疫球蛋白對抗病原，T細胞則分泌細胞素以吸引其他細胞如單核球等消滅病原，所以當感染發生時，局部的淋巴細胞便會增生，並造成局部淋巴腺腫大，而非何杰金氏淋巴瘤則是淋巴細胞轉變成癌細胞的疾病。宋詠娟指出，非何杰金氏淋巴瘤發病時症狀多樣，最常見為局部如頸部、腋下、鼠蹊等表淺或全身淋巴腺無痛性腫大，也有人因肝脾腫大而覺得腹脹腹痛，而當腸胃道系統受侵犯，則可能有潰瘍、出血、穿孔、消化不良的症狀。此外，若呼吸系統受侵犯，可能有咳嗽、呼吸困難現象；骨髓受侵犯時，則表現貧血及出血現象；當神經系統受侵犯，會出現神經症狀如頭痛、運動或感覺異常、疼痛或神智異常等。值得注意的是，不論哪個部位的淋巴瘤均常有發燒、夜間盜汗及體重減輕等症狀。宋詠娟說明，非何杰金氏淋巴瘤因細胞惡性度、型態多樣性及期別的不同，治療方式不盡相同，原則包含標靶治療、化學治療、高劑量化療合併造血幹細胞移植、放射治療等，手術則多用於初始確診或內臟器官穿孔時採用。至於放射治療，則屬局部性治療，可用於低惡性度、低期別的淋巴瘤治療，也可合併化療運用於中高惡性度、低期別淋巴瘤，對於中樞神經受侵犯及局部症狀的緩和，均可扮演重要角色。宋詠娟表示，低惡性度淋巴瘤雖不易根治，但5年存活率可達70%，而中高惡性度淋巴瘤因侵襲性較高，存活率隨期別增高而降低，不過對化療反應較佳，約有40%病人在治療後長期存活，而患者即使完成所有療程，仍應遵照醫師指示定期回診。