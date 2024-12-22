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在國民黨團、民眾黨團聯手下，《公職人員選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》3大爭議法案在20日通過，國民黨立委謝龍介卻被爆料，在召開院會時觀看「如果發生武統，台灣民眾會不會反抗」影片，引起外界討論。對此，謝龍介今（22）日強調，他是海軍陸戰隊退役，一日陸戰隊，終身陸戰隊，若兩岸有事，他必會站到第一線保衛家園。民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒爆料，在院會期間，謝龍介竟觀看「如果發生武統，台灣民眾會不會反抗」影片，直呼「真的是不演了欸！」對此，謝龍介回應，他長期關心兩岸和平與戰爭的問題，尤其理解到總統賴清德推動台灣獨立對國家帶來的風險，因此各面向資訊都要評估、考量，不要偏聽，否則都在同溫層裡，那種抗中是保不了台的。謝龍介強調，若中國武力犯台，全體台灣人民都會起來抵抗，「我個人是海軍陸戰隊退役，一日陸戰隊，終身陸戰隊，兩岸有事，我一定會站到第一線，保衛我們的家園」。