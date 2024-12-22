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寒冬來臨，羽絨衣原本是禦寒的必備衣物，但不少中國消費者因其高昂價格和品質問題望而卻步。近來中國羽絨衣造假消息不斷傳出，繼上月浙江某服裝廠羽絨衣被發現參雜「粉碎毛」來降低成本，近來又有黑心廠商被發現，用高價回收二手羽毛球，粉碎成羽絨衣填充物。專家表示，這種羽絨衣不但不保暖，羽毛球的膠水及粉塵還可能導致穿著者過敏甚至中毒。綜合央視等媒體報導，中國很多低價並標榜90%充絨量的「羽絨衣」，填充的都不是羽絨，而是禽類毛片粉碎後的絲狀產物，也被稱為是「粉碎毛」。日前，《大河報》更發現，部分商家為了降低成本，甚至收購二手羽毛球，將羽毛球上的刀翎羽毛拆解後粉碎，製成粉碎毛代替羽絨。這些商家會先在社群平台發出高價回收二手羽毛球的訊息，吸引不少羽毛球愛好者、羽毛球館從業者等留言洽談，試圖將手中的二手羽毛球變現。不過當商家被問及回收羽毛球的用途時，大部分表示是用來製作工藝品，或挑選其中完好的羽毛再次製作訓練用球。也有部分透露，大部分二手球會被打碎做成「羽絨」。據多年經營小型機械生產批發的河南商人劉生（化名）表示，這種生意並不是新鮮事。早在幾年前，就有外地的客戶向他詢價「高速超微羽毛粉碎機」相關產品，而且付款特別爽快。在現場，劉生見到大量羽毛球上的刀翎毛被等待打成「粉碎毛」。劉生還說，用刀翎打粉碎毛已經「很良心」了，他在現場還看到許多顏色各異的雞毛、豬毛等原材料，「這樣還得多一道漂白工序」。據相關知情人介紹，從羽毛球中獲取粉碎毛相當「划算」，一公斤羽毛球大概可以拆解出來近一半重量的刀翎羽毛，按照回收價折算下來1公斤不到40元人民幣約台幣179元），可以製作4～5件羽絨衣。而真正的鴨鵝絨價格1公斤至少要700元人民幣（約台幣3135元）。持續攀升的鴨鵝絨價格，也使得成本差距大，更成為「羽毛球粉碎毛」泛濫的原因之一。不過有業界相關人士表示，刀翎粉碎毛與羽絨的差距依然巨大。不僅在保暖、蓬鬆、輕便等指標上相差甚遠，在清潔度上也令人擔憂。「刀翎的毛骨很硬，打成粉碎毛後很容易出粉塵，並且毛梗上所含的膠水也無法處理」，這些粉塵可能導致穿戴者過敏，甚至中毒。據悉，刀翎羽毛是鵝的主翼羽，在靠近翅膀尖端的位置。近來，中國劣質羽絨衣頻頻被曝光，「89元羽絨衣絨子含量基本為0」、「警方查獲『假羽絨衣』7萬餘件」、「羽絨衣裡填充豬狗毛」等相關話題接連衝上網路熱搜，引發關注。中國浙江一家服裝廠被曝出，兒童羽絨衣聲稱含有70%的羽絨，但實際羽絨含量為零，其中的填充物甚至可能造成兒童呼吸衰竭。