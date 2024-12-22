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民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如近日盛傳要參選黨中央委員，黨內緊急應變會議昨更一度提到蔡壁如回黨領導一事。對此，蔡壁如今（22）日坦承，今早她已向平面媒體表達參選中央委員的意願，如果應變會議真有提到她的事情，「就更加深了我參選中央委員的決心」。外傳昨天民眾黨緊急應變會議中，有人問到「若蔡壁如回來領導大家要嗎？」成員則都「微微點頭」，但沒有開口回應。蔡壁如今在台北接受電子媒體聯訪時表示，她確實決定參選黨中央委員，如果會議中有談到她，表示民眾黨還有她能扮演的角色，因此更加深她參選的決心。蔡壁如強調，在民眾黨這麼艱難的時刻，想到自己創黨也有一份，對這個黨有責任。如果能夠順利回到黨中央，她相信自己可以扮演黨內、黨外友軍的溝通橋樑。在黨低迷的時候，也希望大家「小打小鬧放一邊」，齊心思考未來發展。記者問到，如果當選中央委員，是否會向台中市長盧秀燕請辭市府顧問一職？蔡壁如則表示，公務員身分若不適合擔任黨職，她也願意在盧秀燕市長同意後請辭。