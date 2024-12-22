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▲大坑九號夜市將在聖誕節開始試營運，並推出一系列活動，包含魔幻鴿子秀、氣球魔術秀、聖誕老人現場送禮物，到了元旦假期，更有一連3天火舞秀可以觀賞。（圖／翻攝九號夜市臉書）

▲九號夜市白天也能逛！它會變成小農市集，有許多新鮮優質的小農生產的蔬果、雞蛋能夠採購。（圖／翻攝九號夜市臉書）

又有新夜市要開張了！位於台中市北屯區的九號大坑步道旁，即將在12月25日聖誕節當天有一個佔地約800坪的夜市將展開試營運，就是全新的大坑「九號夜市」，而《NOWnews今日新聞》也整理這個全新夜市的各種亮點與特色活動一次看。位於台中最美的大坑登山步道旁，即將在12月25日有「九號夜市」開始試營運，而在聖誕節當天，九號夜市也將舉辦魔幻鴿子秀、氣球魔術秀、聖誕老人現場送禮物，到了元旦假期，更有一連3天火舞秀可以觀賞，誠意十足開場活動滿滿，民眾到九號夜市現場更可以從白天走完步道之後一路玩到晚上，相當值得一訪！九號夜市現場整個夜市加上免費停車場面積佔地約8百坪，內部預計將有80多個攤位進駐，各式美食、遊戲攤位都會在聖誕節登場。除了夜市之外，九號夜市在白天會變成小農市集，有許多新鮮優質的小農生產的蔬果、雞蛋能夠採購，相當適合一家老小白天爬山逛市集，晚上接著逛夜市。📍地址：台中市北屯區東山路一段383號📍營業時間：每週三至週日📍交通資訊：台中捷運綠線「松竹站」下車轉公車即可到達公車接駁：搭乘台中 922 或假日行駛 66 副大坑線📍停車資訊：提供免費停車場，開車也不怕沒位置