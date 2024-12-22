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▲位於南投的「溪頭教育園區」成為台灣森林遊樂園區最新霸主，連續四年奪下該類別景點冠軍，打敗阿里山。（圖/溪頭教育園區Google評價）

▲士林夜市人潮對比疫情前明顯增多，且也是國際旅客來台灣首選要逛的夜市之一，去年有240萬外國旅客湧入。（圖／記者潘毅攝）

▲雲林北港朝天宮今年1至10月旅客數吸引將近900萬人到此造訪，成為今年全台最強宮廟。（圖／NOWnews資料圖）

今年可以說是台灣國旅大復活的一年，雖然許多人出國去玩，但一般假日出門踏青的人也跟著變多不少，加上縣市政府今年舉辦的活動又多，帶動許多觀光景點人潮有顯著進步。隨著2024年即將結束，根據觀光署最新公布的資料，值得注意的是，，昔日大家只要說到森林遊樂園就會想到的阿里山雖然寶座讓出，但今年前10月也是有75萬人的佳績，，表現不僅最為穩定，更被觀光署在今年認證，也就是即便許多當地人吐槽「自己根本沒在逛士林夜市」，但不論是外縣市遊客還是國際旅客，士林夜市都是旅遊行程必排之一。根據觀光署最新公布統計，北港朝天宮舊稱「天妃廟」或者「天后宮」，是為了紀念分靈自湄洲的祖廟「朝天閣」，後來才改名朝天宮，外觀建築氣勢雄健，廟內的樑柱結構、木雕都是出於名匠之手，動作刻畫細節都非常到位，值得一提的是，只能說，台灣的宮廟文化實在非常強大！也是許多人外出旅遊必定會安排的行程之一，接下來過年將至，民眾有沒有想好要去哪間宮廟走春祈求平安了呢？