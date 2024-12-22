今年可以說是台灣國旅大復活的一年，雖然許多人出國去玩，但一般假日出門踏青的人也跟著變多不少，加上縣市政府今年舉辦的活動又多，帶動許多觀光景點人潮有顯著進步。隨著2024年即將結束，《NOWnews》也特別整理今年最強森林遊樂園、夜市以及宮廟的名單，名列各分類前五名，其中阿里山在森林遊樂園冠軍讓位，夜市系列饒河也沒拿下冠軍，本篇文就帶民眾看懂今年國旅的趨勢！
嘉義阿里山地位讓出！南投「溪頭教育園區」四連霸森林遊樂園冠軍
根據觀光署最新公布的資料，今年在森林遊樂園1至10月累計最多遊客數的為「南投溪頭教育園區」，總計有118萬人造訪；亞軍則為嘉義阿里山森林國家遊樂區，總計72萬人造訪；至於第三名至第五名依序為「宜蘭太平山森林遊樂區（29萬人）」、「桃園東眼山國家森林遊樂區（19萬人）」、「新北滿月圓國家森林遊樂區（17萬人）」。
值得注意的是，南投溪頭教育園區今年不只再度擊敗阿里山遊客數量，在關鍵字搜尋熱度排行榜上，溪頭教育園區也是第一的位置，成功四度連霸台灣最強森林遊樂園的封號，昔日大家只要說到森林遊樂園就會想到的阿里山雖然寶座讓出，但今年前10月也是有75萬人的佳績，跨年將至也會有許多到山上追日出、看雲海美景，最後兩個月也能拼看看能否破百萬人潮大關！
2024台灣最強夜市出爐！士林夜市絕地復活打敗饒河、寧夏
近日不論是《網路溫度計》雙北夜市聲量還是《Social Lab社群實驗室》全台夜市數據分析，位於台北的士林夜市都拿下第二名的佳績，表現不僅最為穩定，更被觀光署在今年認證，2023年從國外來台灣遊玩的旅客中，有超過240萬人都到士林夜市造訪，佔比37.86％最多，第二名以及第三名分別是饒河夜市的28.61％、寧夏夜市16.75％。
也就是即便許多當地人吐槽「自己根本沒在逛士林夜市」，但不論是外縣市遊客還是國際旅客，士林夜市都是旅遊行程必排之一。主要除了近年政府積極舉辦燈會、白晝之夜等活動，加上坑殺攤位的退出，附近又有全台遊樂園排名第三的兒童新樂園加持，士林夜市已經甩掉過去疫情前的陰霾，成為今年的大熱門夜市首選。
最強宮廟狂吸900萬名信徒！雲林北港朝天宮遊客數爆棚
根據觀光署最新公布統計，1至10月遊客數最多的是位於雲林「北港朝天宮」，前10月累計899萬名信徒造訪；第二名則同樣位於雲林的「北港武德宮」，累計776萬人拜訪；第三名至第五名依序為「台南南鯤鯓代天府（568萬人）」、「台南麻豆代天府（456萬人）」以及「屏東車城福安宮（372萬人）」。
北港朝天宮舊稱「天妃廟」或者「天后宮」，是為了紀念分靈自湄洲的祖廟「朝天閣」，後來才改名朝天宮，創建於清康熙年間，因神蹟靈驗，已成為全國三百餘座媽祖廟的總廟。外觀建築氣勢雄健，廟內的樑柱結構、木雕都是出於名匠之手，動作刻畫細節都非常到位，每年最熱鬧的就是兩次遶境時間，包括農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，總是會吸引大批信徒朝聖。
值得一提的是，宮廟場所這樣的前五名遊客數據，也是台灣這麼多類型的景點當中，唯一可以同類型都破好幾百萬的，更別說像是紫南宮等大廟都未列入統計當中。只能說，台灣的宮廟文化實在非常強大！也是許多人外出旅遊必定會安排的行程之一，接下來過年將至，民眾有沒有想好要去哪間宮廟走春祈求平安了呢？
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署最新公布的資料，今年在森林遊樂園1至10月累計最多遊客數的為「南投溪頭教育園區」，總計有118萬人造訪；亞軍則為嘉義阿里山森林國家遊樂區，總計72萬人造訪；至於第三名至第五名依序為「宜蘭太平山森林遊樂區（29萬人）」、「桃園東眼山國家森林遊樂區（19萬人）」、「新北滿月圓國家森林遊樂區（17萬人）」。
值得注意的是，南投溪頭教育園區今年不只再度擊敗阿里山遊客數量，在關鍵字搜尋熱度排行榜上，溪頭教育園區也是第一的位置，成功四度連霸台灣最強森林遊樂園的封號，昔日大家只要說到森林遊樂園就會想到的阿里山雖然寶座讓出，但今年前10月也是有75萬人的佳績，跨年將至也會有許多到山上追日出、看雲海美景，最後兩個月也能拼看看能否破百萬人潮大關！
2024台灣最強夜市出爐！士林夜市絕地復活打敗饒河、寧夏
近日不論是《網路溫度計》雙北夜市聲量還是《Social Lab社群實驗室》全台夜市數據分析，位於台北的士林夜市都拿下第二名的佳績，表現不僅最為穩定，更被觀光署在今年認證，2023年從國外來台灣遊玩的旅客中，有超過240萬人都到士林夜市造訪，佔比37.86％最多，第二名以及第三名分別是饒河夜市的28.61％、寧夏夜市16.75％。
也就是即便許多當地人吐槽「自己根本沒在逛士林夜市」，但不論是外縣市遊客還是國際旅客，士林夜市都是旅遊行程必排之一。主要除了近年政府積極舉辦燈會、白晝之夜等活動，加上坑殺攤位的退出，附近又有全台遊樂園排名第三的兒童新樂園加持，士林夜市已經甩掉過去疫情前的陰霾，成為今年的大熱門夜市首選。
最強宮廟狂吸900萬名信徒！雲林北港朝天宮遊客數爆棚
根據觀光署最新公布統計，1至10月遊客數最多的是位於雲林「北港朝天宮」，前10月累計899萬名信徒造訪；第二名則同樣位於雲林的「北港武德宮」，累計776萬人拜訪；第三名至第五名依序為「台南南鯤鯓代天府（568萬人）」、「台南麻豆代天府（456萬人）」以及「屏東車城福安宮（372萬人）」。
北港朝天宮舊稱「天妃廟」或者「天后宮」，是為了紀念分靈自湄洲的祖廟「朝天閣」，後來才改名朝天宮，創建於清康熙年間，因神蹟靈驗，已成為全國三百餘座媽祖廟的總廟。外觀建築氣勢雄健，廟內的樑柱結構、木雕都是出於名匠之手，動作刻畫細節都非常到位，每年最熱鬧的就是兩次遶境時間，包括農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，總是會吸引大批信徒朝聖。
值得一提的是，宮廟場所這樣的前五名遊客數據，也是台灣這麼多類型的景點當中，唯一可以同類型都破好幾百萬的，更別說像是紫南宮等大廟都未列入統計當中。只能說，台灣的宮廟文化實在非常強大！也是許多人外出旅遊必定會安排的行程之一，接下來過年將至，民眾有沒有想好要去哪間宮廟走春祈求平安了呢？