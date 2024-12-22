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▲子宮體癌高危險族群包括肥胖、從未生育、較晚停經、長期單獨服用雌激素、罹患多囊性卵巢症候群的病人。（示意圖／Pixabay）

國泰醫院婦女醫學部副主任何志明表示，子宮體癌在歐美是婦癌首位，在國內，由於飲食逐漸西化，發生率也逐漸增加；根據國健署公布2021年國人癌症發生統計，台灣有3181例新增的子宮體癌患者，名列女性好發癌症第5位。何志明指出，子宮體癌可分為子宮內膜癌和惡性子宮肉瘤，以前者居多，佔所有子宮體癌9成以上，其可分為第1型、第2型，第1型通常發生在較年輕女性 ，與肥胖、雌激素過度刺激有關；第2型通常發生在較年長女性 ，與基因缺陷有關。何志明表示，雌激素過度的刺激，是導致子宮內膜癌的最基本因素，一般而言，肥胖、從未生育、較晚停經、長期單獨服用雌激素，及罹患多囊性卵巢症候群的病人，發生子宮內膜癌的機率均較一般人高。停經前、後的不正常出血，是子宮內膜癌最常見的症狀，90%的患者都會發生，僅有不到5%的病人沒有症狀，而因75%的病例是在50歲後診斷，若已停經一段時間再發生出血，都要特別注意。此外，像是久治不癒的陰道不正常血絲狀分泌物，或子宮積膿、貧血等，也都可能是子宮內膜癌引起，不可輕忽。何志明指出，子宮內膜癌的治療以手術為主，可選擇傳統開腹手術、腹腔鏡手術或達文西手術，必須切除子宮及兩側輸卵管並進行骨盆腔體液的細胞學檢查，也可能摘取骨盆淋巴結、主動脈旁淋巴結與部分的腹網膜。若患者較年輕且有生育需求，且疾病僅限於子宮內膜，屬於分化良好的類子宮內膜癌，可先給予高劑量黃體素治療，若病情在6個月內有緩解，可考慮盡快完成生育計畫再摘除子宮。何志明表示，75~80%的病人診斷出子宮內膜癌時，癌細胞仍侷限於子宮內，5年存活率高達80~90%，不過此症在病後2年內常見復發，因此患者在治療後頭2年，必須每3個回門診一次。子宮內膜癌不像子宮頸癌可透過子宮頸抹片有效篩檢，但子宮內膜癌會有停經前、後不正常出血症狀，仍比卵巢癌等其他婦癌容易早期發現、治療，提醒女性對於任何子宮異常出血均須由婦產科醫師評估，以免延誤病情。