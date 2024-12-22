我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣電力公司水火力發電事業部南部發電廠舉辦睦鄰盃網球邀請賽。(圖／台電南部發電廠提供)

▲台灣電力公司水火力發電事業部南部發電廠舉辦睦鄰盃網球邀請賽，由南部發電廠廠長李志光(站立者)主持。(圖／台電南部發電廠提供)

▲台灣電力公司水火力發電事業部南部發電廠廠長李志光(右2)頒發獎牌及獎金給優勝隊伍。(圖／台電南部發電廠提供)

台灣電力公司水火力發電事業部南部發電廠於今(22)日，在高雄市前鎮區南部發電廠行政區網球場，舉辦113年睦鄰盃網球邀請賽及電力宣導活動，盼藉此球技的交流，增進溝通聯誼。台灣電力公司水火力發電事業部南部發電廠睦鄰盃網球邀請賽，是由南部發電廠廠長李志光主持，台灣電力公司副總經理郭天合、水火力發電事業部發電處處長孫禹華、大林發電廠廠長洪貴忠、興達發電廠副廠長曹燦瑞、通霄發電廠副廠長陳福文，高雄市政府顧問周登春、前鎮區公所區長謝水福，以及台電南部地區4個工會常務理事等人與會，為選手加油打氣。南部發電廠也組隊參加，一同與地方鄉親及各機關所組成的隊伍競技同樂，並在台灣電力公司副總經理郭天合與南部發電廠廠長李志光開球，揭開序幕，比賽過程相當激烈，選手們的每一次發球、每一個回擊，都展現出卓越的技巧與團隊精神。台灣電力公司南部發電廠廠長李志光表示，南部發電廠每年固定舉辦睦鄰盃網球邀請賽，除了能增進鄉親身心健康、廣結益友外，也期盼能透過比賽，將網球這項運動推廣給更多民眾，南部發電廠未來也會持續善盡社會責任，落實敦親睦鄰，與鄉親們保持密切良好的關係，進而呼籲民眾珍惜資源、節約用電，並提升公司熱心體育活動的企業形象。經比賽結果，台電大林發電廠奪冠，亞軍為高雄市政府網球社、季軍為興達發電廠，並由南部發電廠廠長李志光頒發獎牌及獎金給優勝隊伍，以資鼓勵。