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▲賽道經過萬年溪景觀橋、彩虹自行車道、勝利星村等多個觀光景點。（圖／屏東縣府提供）

2024屏東馬拉松今（22）日在屏東縣立田徑場熱烈開跑，屏東縣府指出，這項賽事已邁入第七年，並以「JUST RUN！」為主題，吸引近4200名跑友參加。本次賽事設有42公里、21公里、11公里及5公里四個組別。雖然冬日的寒氣為選手帶來了一定的挑戰，但選手們依然交出了優異的成績。全程馬拉松男子組冠軍為周柏江，成績為2小時43分16.34秒，女子組冠軍為陳榮娟，以3小時31分1.18秒獲勝。半程馬拉松方面，男子組由林秋杰以1小時10分31.89秒奪冠，女子組則由鄭培妤以1小時25分0.26秒完賽，展現了選手們在屏東美麗賽道上的實力。縣府體發中心強調，本次賽事的起跑點設於今年10月完成翻新的田徑場，為跑友帶來全新的視覺享受。賽道經過萬年溪景觀橋、彩虹自行車道（台鐵橋下）、勝利星村等多個觀光景點，融入了客家文化的特色，讓跑者在賽事中體驗屏東的美麗風景與文化底蘊。沿途的自然景觀及微風吹拂，使得賽事過程愉悅無比。屏東馬拉松已連續舉辦七年，今年吸引了全台近4200名跑友參賽，並得到眾多國內外知名企業的支持。賽事提供豐富的補給，同時獎勵豐厚，總獎金超過5萬元，並附有專屬的完賽獎牌。