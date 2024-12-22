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高雄市前金區新盛一街一家酒吧近日舉辦耶誕節活動直到凌晨，客人不但聚集在店外大聲喧譁，店內的音響、音樂聲也是大到讓鄰居無法入眠，警方獲報後立即派員查處，除當場向負責人余男告誡外，另請大樓管理員轉知大樓管委會一同約制，警方呼籲，如有非持續性噪音，可能違反社會秩序維護法，可處罰6000元以下罰鍰。當地住戶表示，酒吧長期在深夜營業期間播放音樂，加上時常有酒客到店外抽菸、大聲喧嘩，居民常在深夜被吵到沒法睡覺，好幾次向業者反映都沒改善，甚至還發生衝突，雖然業者同意把音樂關小聲，但也沒馬上處理，還要等把菸抽完，還問說「要不要順便報警？」住戶無奈下報警處理，雖然警方到場後業者會配合將音量關小點，因相關法規限制，警方也只能口頭勸導，對此問題也無能為力，建議居民打1999向環保局檢舉，民眾無奈的表示，大家生活都被影響，難道只能繼續忍受？高市警局新興分局前金所12月21日凌晨0時50分獲報轄區新盛一街某商家客人於店外喧嘩妨礙安寧，該分局巡邏警組立即趕赴現場查處。經員警到場查看，現場向負責人余男告誡，另請大樓管理員轉知大樓管委會一同約制。新興分局表示，該酒吧11月至今一共四次獲報前往勸導，員警到場時，店家都有配合降低音量，新興分局也呼籲商家營業仍須注意周遭安寧維護，如有非持續性噪音，可能違反社會秩序維護法72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，可處罰新臺幣六千元以下罰鍰。