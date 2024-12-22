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勇士今天作客出戰灰狼，老牌防守悍將Draymond Green因傷缺席，一哥Stephen Curry和其他年輕球員搭檔先發，最終勇士取勝終止3連敗，但賽後勇士教頭Steve Kerr仍不滿意，強調年輕球員仍在學習如何與Curry搭配。勇士前天對上灰熊，慘輸51分，Curry進攻大當機，全場13次出手都落空，只靠罰球拿到2分，今天老搭檔Green因在投籃訓練時扭到腳踝所以休兵，勇士也嘗試讓Brandin Podziemski、Jonathan Kuminga、Moses Moody和Trayce Jackson-Davis這幾位年輕核心與2屆MVP建立默契。只是這個過程比預期更具挑戰性，尤其本季，這些年輕核心在找到自己的定位方面遇到了困難，勇士今天雖以113：103擊敗灰狼，但賽後Kerr強調，年輕球員仍在學習如何與Curry搭配。「我們有Curry在隊上，所以傳球吧。如果Curry能早早找到狀態，因為他創造了優勢，那麼對手的防守就會亂套。」Kerr表示這是他們試圖灌輸給年輕球員的觀念，「這是我們10年來的比賽方式，重要的是讓我們的年輕球員理解這一點。我們不需要在剩12秒投那些有防守壓力的17呎投籃，這是不好的出手。在幾次暫停中我們和球員討論了這個問題。」並解釋，「當你有Curry時，你要傳球，因為如果你多傳2、3球，對方防守就會崩潰，呈現一片混亂。這是一個選擇，我們可以這麼做並贏得比賽，或是我們可以在進攻時投一堆有防守壓力的15呎的的投籃，然後成為一支糟糕的球隊，這取決於我們自己。」也強調球隊反覆在提醒這一點。只是賽後，記者將Kerr的論述告訴Podziemski後，這位NBA二年級生給出了令人費解的回應，「其實我沒有太多思考，就只是打球。當我在場上，如果有空擋，我就投籃，如果沒有我就做出動作，我不會想太多，我知道我們有Curry，如果他有空檔，我會把球傳給他，我真的不會過度解讀這些訊息。」美國媒體直言，目前不清楚Podziemski是因為突然被問到這複雜的問題而措手不及，還是他真的沒吸收進Kerr的話，但如果是後者，Kerr和勇士隊可能需要解決這個問題。