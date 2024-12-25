準備好迎來2025全新的一年了嗎？受夠了台灣跨年的人擠人行程，除了到台北看101煙火、參加跨年演唱會之外，你還有其他更特別的選擇，可以到山上追日出，搭火車看海，甚至去離島玩水，今年跨年你還可以這樣玩！
🟡宜蘭太平山夜未眠
每次去宜蘭都只知道去傳藝中心、羅東夜市、頭城這些很多人去的景點嗎？小編推薦你不一樣的宜蘭太平山跨年之旅，來趟太平山夜未眠吧！第一天行程先到大家耳熟能詳的羅東夜市覓食。
再搭專車前往太平山翠峰湖望洋山步道，在這邊來迎接號稱北台灣最美的第一道蘭陽日出。觀賞完日出後再到鳩之澤體驗煮食，避開了人潮，非常適合看膩了煙火、演唱會的你。
🟡清境合歡山觀日專車
想要在追尋合歡山的日出，但是在煩惱交通怎麼辦？推薦可以搭乘清境觀日專車，民宿接送的服務讓人能夠更舒適的享受追日出的旅程！
清境觀日專車擁有270度的絕佳視野，搭乘紅色的歐式觀光巴士欣賞沿途景觀，由最專業的導覽人員帶領大家在最佳的時機點及地點欣賞合歡山在新年的第一個日出美景！
🟡嘉義阿里山兩天一夜
說到跨年，就想到過夜，說到過夜，就想到日出，說到日出，那全台灣最知名的日出景點之一嘉義阿里山就一定要在名單裡！前一天先到阿里山森林遊樂區欣賞山林之美，還有冬天特有的櫻花美景。
隔天早上約凌晨4點再搭小火車到祝山觀日樓一起來迎接2025年的第一道曙光！回到嘉義市區還可以跑跑嘉義景點、吃遍嘉義美食，或者到經典的奮起湖老街吃便當！
🟡台東三仙台迎曙光
三仙台擁有整個台東最棒的日出景觀，推薦可以在12月31日先踩點台東景點、台東美食，並且參加台東跨年活動後，搭乘專車從飯店或台東火車站前往三仙台，看著在日出微光下，八拱跨海步橋身後透出的金黃色的曙光，連海洋都跟著閃閃發亮，看著這樣的美麗景緻，讓人對新的一年特別期待！
🟡小琉球玩水上活動
跨年難道只能人擠人、或是去露營、又或是宅在家嗎？其實還有另一個更酷的選擇，那就是－玩水，你沒聽錯，就是在寒冷的冬天玩水！來到國境之南的外島小琉球，除了海釣之外，最知名的就是這裡的水上活動，雖然是在冬天，但仍有適合的水上行程可以來迎接第一道曙光，一起用不一樣的方式來看日出吧！
還在煩惱跨年要去哪裡玩嗎？幫你精選了全台精彩的跨年活動，超強卡司的跨年晚會、煙火秀以及各縣市好去處！不論你是想感受熱鬧的現場氛圍，還是計畫與好友或家人迎接新年，都幫你準備好了！
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想要在追尋合歡山的日出，但是在煩惱交通怎麼辦？推薦可以搭乘清境觀日專車，民宿接送的服務讓人能夠更舒適的享受追日出的旅程！
清境觀日專車擁有270度的絕佳視野，搭乘紅色的歐式觀光巴士欣賞沿途景觀，由最專業的導覽人員帶領大家在最佳的時機點及地點欣賞合歡山在新年的第一個日出美景！
🟡嘉義阿里山兩天一夜
說到跨年，就想到過夜，說到過夜，就想到日出，說到日出，那全台灣最知名的日出景點之一嘉義阿里山就一定要在名單裡！前一天先到阿里山森林遊樂區欣賞山林之美，還有冬天特有的櫻花美景。
隔天早上約凌晨4點再搭小火車到祝山觀日樓一起來迎接2025年的第一道曙光！回到嘉義市區還可以跑跑嘉義景點、吃遍嘉義美食，或者到經典的奮起湖老街吃便當！
🟡台東三仙台迎曙光
三仙台擁有整個台東最棒的日出景觀，推薦可以在12月31日先踩點台東景點、台東美食，並且參加台東跨年活動後，搭乘專車從飯店或台東火車站前往三仙台，看著在日出微光下，八拱跨海步橋身後透出的金黃色的曙光，連海洋都跟著閃閃發亮，看著這樣的美麗景緻，讓人對新的一年特別期待！
🟡小琉球玩水上活動
跨年難道只能人擠人、或是去露營、又或是宅在家嗎？其實還有另一個更酷的選擇，那就是－玩水，你沒聽錯，就是在寒冷的冬天玩水！來到國境之南的外島小琉球，除了海釣之外，最知名的就是這裡的水上活動，雖然是在冬天，但仍有適合的水上行程可以來迎接第一道曙光，一起用不一樣的方式來看日出吧！
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