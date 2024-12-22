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▲為期兩天的遶境活動，有包括大甲鎮瀾宮在內的多支宮廟隊伍，總計4千多人共襄盛舉。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲阿蓮埤仔尾崗后宮舉行「甲辰年禳湟禳熒金錄七朝水火祈安清醮」大典。（圖／記者陳美嘉翻攝）

建廟超過百年的高雄阿蓮埤仔尾崗后宮，今年12月舉行「甲辰年禳湟禳熒金錄七朝水火祈安清醮」大典，這也是崗后宮百年建廟以來首次建醮活動。其中的重頭戲為日前舉辦為期兩天的遶境活動，總計4千多人共襄盛舉。建廟超過百年的高雄阿蓮區埤仔尾崗后宮，是阿蓮地區規模最大的媽祖廟。歷史最早可以追朔到明朝末年永暦皇帝年間，有泉州來台的移民，至泉州天妃宮-順濟廟祈求香火，以求平安。後代子孫再從台南府城遷移到今時之埤仔尾，從此香火鼎盛。建醮主委吳尚儒表示，今年在媽祖的指示下，阿蓮埤仔尾崗后宫百年來首度舉辦建醮遶境活動「甲辰年禳湟禳熒金錄七朝水火祈安清醮」。活動從12月14日開始，一直持續到12月21日。遶境活動有包括大甲鎮瀾宮在內，來自各地宮廟總計4,000多人共襄盛舉。24小時不停歇走遍高雄阿蓮地區。從20日晚上10點報壇開始，並在21日凌晨3點45分展開遶境活動，遶境隊伍走遍整個阿蓮區地界，保佑地方風調雨順，國泰民安，各地宮廟的陣頭、鼓隊、三太子、八家將、舞龍舞獅、大轎等，隊伍所到之處，民眾熱情參與。