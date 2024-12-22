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美國準總統川普今（22）嚴厲批評巴拿馬運河對美國海軍及商船收取高昂費用，指控這是對美國「敲竹槓」，並指若巴拿馬當局不降低過境通行費用，就應該將運河歸還給美國；同時他也提到中國在該區域的影響力令人擔憂，並形容美國前總統卡特在1977年將運河移交巴拿馬的決定是「愚蠢之舉」。川普週日在自家社群平台《Truth Social》發文指出，巴拿馬對美國船隻徵收的運河通行費「荒謬至極」，不僅對美國海軍及商船造成負擔，更是對美國慷慨支持的「背叛」。目前，巴拿馬運河的收費依貨輪大小和貨櫃數量不同，費用範圍從約0.50美元到30萬美元不等。川普認為，這些費用不僅不合理，還損害了美國的經濟利益。在川普第二任期新設立的「政府效率部」在X平台發文稱，巴拿馬運河造成美國每年損失高達157億美元（約新台幣5123億元），是導致美國貿易不平衡的因素之一。川普強調，巴拿馬運河對美國的國家安全和經濟至關重要，尤其是在軍事部署和貨物運輸方面。他指出，美國是巴拿馬運河的最大用戶，超過70%的通行貨物與美國有關。他更擔憂中國在巴拿馬的影響力，提及運河終點港口由香港企業經營，並表示「我們永遠不會讓運河落入壞人手中」。巴拿馬運河由美國於1914年建成，最初由美國控制。根據1977年卡特與巴拿馬簽署的條約，運河於1999年移交巴拿馬政府管理，目前由巴拿馬運河管理局負責營運。當時，移交的決定在美國國內引發爭議，許多人認為放棄運河是對美國利益的損失。根據《彭博資訊》報導，儘管川普揚言要求巴拿馬歸還運河，但國際條約並未賦予美國重新收回運河的合法權利。專家分析，此舉更多是政治姿態，可能意在強化美國對運河周邊事務的影響力。截至目前，巴拿馬政府尚未對川普的言論作出正式回應。然而，巴拿馬運河在全球航運中的重要地位使其成為美國、中國及其他國家爭奪的關鍵資源。有媒體分析，川普的言論可能引發更多國際關注，特別是中國在拉丁美洲的基礎建設計畫，是否將改變該地區的經濟與政治格局。