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立法院日前三讀通過國民黨修正版本《財政收支劃分法》，財政部初估中央將釋出3700多億元給地方，台南民進黨立委林俊憲質疑，台南分最少，國民黨立委謝龍介卻還力挺，謝則反嗆造謠。對此，林俊憲今（22）日對謝龍介下戰帖，邀請謝以財劃法對台南的影響為主題，面對面來場辯論。林俊憲、謝龍介近日對財劃法隔空交火，林俊憲在臉書指出，老是跟謝龍介隔空叫陣沒意思，你一篇我一篇，分不出誰對誰錯，因此他在這裡正式邀請謝龍介，以財劃法對台南的影響為主題，直接面對面來場辯論。「時間、地點、確切的題目怎麼訂，我們都可以再討論，我只問謝龍介一句話：要不要應戰？都是老朋友了，不會不賞這個臉吧？」林俊憲直言，只敢講大家都多了預算，那減少的部分為何不敢講呢？林俊憲強調，餅就這麼大，從中央直接挖走3753億，勢必有些現由中央補助的業務，以後得交給地方編預算來做，既然業務必須下放，台南的預算增加比例又是倒數，這樣叫做「對台南有利」？林俊憲表示，國民黨直接在委員會沒收討論、阻擋民進黨的版本，逼南部縣市吞下不公平的待遇，原本這些事情早在三讀前就要說清楚，但沒關係，晚討論總好過沒討論。林俊憲提到，台南是台灣歷史的開端，他也希望財劃法辯論從台南開始，其他縣市可以跟上，也讓國民黨的立委有機會跟選民解釋過了什麼，這樣不是很好嗎？有什麼理由拒絕呢？「來吧，龍介，你應該不會怯戰吧？」