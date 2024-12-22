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▲高橋佳帆今年加入樂天女孩，努力適應台灣生活。（圖／高橋佳帆IG）

▲千紘外型嬌小可愛，今年正式加入統一獅UniGirls。（圖／千紘IG）

▲希美熱愛台灣文化，在日本就先開始學習中文。（圖／希美IG）

近年來台灣職棒湧入大量外援啦啦隊，從李多慧開始，到後來的李雅英、安芝儇等人都擁有超高人氣，瞬間在台灣爆紅，先前李珠珢更傳出要加入富邦球團，但始終未證實，不讓韓籍啦啦隊女神專美於前，其實日籍外援啦啦隊們也討論度超高，有別於韓援的精緻、性感，日籍啦啦隊隊員更加青春可愛，《NOWnews今日新聞》特別介紹3位日籍啦啦隊成員，其中高橋佳帆會到台灣來發展，更是因為崇拜林襄。25歲高橋佳帆從3歲就開始學習古典芭蕾，因為弟弟打棒球而萌生進入啦啦隊的念頭，她原本是東北樂天金鷲啦啦隊成員，因為崇拜林襄而起心動念到台灣來發展，目前隸屬於樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，定居在桃園，儘管因為中文不好，容易想太多，高橋佳帆還是努力適應台灣生活，現在已經可以聽得懂關鍵字，雖然還是需要翻譯，但反應相當靈敏。千紘（Chihiro）外型嬌小可愛，散發出萌妹氛圍，她原本為日本埼玉西武獅啦啦隊「bluelegends」成員，今年3月正式加入統一獅UniGirls，並參加與台日雙獅（統一獅隊、西武獅隊）夏日祭典，並在全明星賽中亮相，曝光度超高，她會想加入台灣啦啦隊，是因為之前來台灣觀光時，到球場觀賽，被場邊UniGirls應援的身影吸引，因此決定離鄉背井成為UniGirls的一員。希美（Nozomi）和千紘同樣來自琦玉西武獅啦啦隊，一起在今年春季加入統一獅UniGirls，因為熱愛台灣文化、觀光，才決定前進台灣職棒，參加啦啦隊甄選，她也此在日本就先開始學習中文，來台灣後，在和隊友的聊天中慢慢練習，她在隊上最好的成員就是MINA，對方經常帶她朝聖當地景點、美食，來台灣才不到1年，希美已經入境隨俗，只要跟人約見面，提早到的時間從半小時縮短到10分鐘。