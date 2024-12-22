我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國會近日針對「限制美國資金投資中國特定產業、企業」法案進行表決，目的在於避免關鍵先進技術流入中國，進一步協助中國製造精密武器威脅國安，但在親近川普的科技富豪馬斯克強烈反對下，法案幾經修改。外媒指出，該法案最初包括限制和審查美國在中投資的條款，但因馬斯克等人的反對，部分內容被移除。根據《路透社》、《國會山報》、《德國之聲》等外媒報導，這項法案是為了避免聯邦政府在聖誕假期期間停擺緊急通過的一項支出法案，預計讓美國政府運作到明年3月中旬，但美國總統當選人川普（Donald Trump）和億萬富翁馬斯克（Elon Musk）發揮影響力，否決掉之前兩黨協商達成共識的臨時開支法案後，美國政府關門危機再起。法案其中內容包含進一步擴大限制美國資金對中投資範圍，包括授權對中國相關實體在國安敏感地點購買房地產進行審查，並研究中國製造的消費路由器和數據機是否構成國家安全風險等，法案也要求聯邦通訊委員會（FCC）公布涉及外國敵對國家的電信與技術公司名單，以加強透明度和及時應對能力。眾議院撥款委員會主席、民主黨議員羅莎‧迪勞洛（Rosa DeLauro）表示，「多年來，美國的資金和智慧財產權助長了中國的技術發展，這項立法為保護和重建美國關鍵技術奠定了基礎。」然而馬斯克透過其社群平台X發表近百則推文，批評法案成本過高、內容冗長，並質疑議員加薪的必要性，但未正面回應與在中國投資限制相關的質疑，法案之中一則條款涉及限制和審查美國對中投資，而在最終得到國會通過的版本中，共和黨議員刪除了此一條款。對此，迪勞洛就抨擊馬斯克之所以強烈反對最一開始有著兩黨共識的支出法案，是因為這條限制美國對中國投資條款，可能威脅到他在中國的商業利益，還致函國會領袖，稱馬斯克為了維護特斯拉在中國的龐大利益，不惜犧牲美國勞工、創新者和企業的利益，出手干預避免美國政府停擺的支出法案，而這可能讓美國的技術和資金繼續流入中國，助長其軍事發展。