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主計總處近期公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%通膨警戒線，而明年元月起，基本工資時薪將由183元調升到190元，連續九年調漲，不過多數上班族並不買單。根據1111人力銀行調查顯示，有高達7成1上班族對此態度消極，其中包括52.2%認為「就算調漲時薪但物價仍偏高」以及18.8%坦言「調漲幅度小對改善生活現況沒幫助」;另有2成9則表示肯定，其中包括20.1%「盼能逐年調漲追上物價」、8.9%「調漲基本工資有助於抵抗通膨」。根據本次調查指出，上班族認為合理的時薪待遇應該是220元，相較於明年的法定基本工資，明顯高出30元，換言之，基本工資還有16%的薪資成長幅度需要努力，才能符合人民期待。本調查也透露，有35.2%上班族的經濟狀況面臨無錢可存的窘境，有餘裕存錢的上班族，平均每月可存下8660元。「錢不夠用」已經成為多數人的生活寫照，更驅動上班族兼差打工意願，根據1111人力銀行調查指出，今年12月到明年農曆春節期間，不到兩個月的時間，有高達89.2%的上班族有意搶賺外快，創下自2019年以來新高，其中包括66.6%的有意兼差打工以及22.6%已經在兼差打工。想要兼差打工的理由以增加收入73.2%排名第一，正職薪水不夠用也有52.1%，以及工作機會選擇多21.8%、剛好有時間21.8%和時薪高21.1%。想要從事的工作內容有理貨人員30.9%、餐飲內外場人員30.2%、行政/助理26%、門市銷售21.8%以及年貨大街銷售21.1%。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，勞動部今年第4次人力需求調查，以「職缺空缺6個月以上」為缺工定義，調查缺工數計6.6萬個，工業部門缺工約為3.1萬個，占整體46.2%，而服務業部門則約為3.6萬個，占53.8%。因應年底的節慶聚餐、公司尾牙需求大增，更催化餐飲業搶人大戰，迎接龐大商機，不少業者願意釋出優於基本工資的薪資待遇，招募短期人力。曾仲葳提到，門市銷售以及理貨人員也因聖誕節及跨年購物潮，使人力需求升溫，值得一提的是，隨著年輕世代不願投注過多心力在工作上，也讓辦公室的行政、助理人員成為打工熱門選項。