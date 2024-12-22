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▲活動透過豐富多樣態的市集攤位與充滿精神、活力的表演，分享樂齡學員平日學習成果。（圖／高市府教育局提供）

▲高市府教育局長吳立森也到場帶領民眾體驗豐富多元課程。（圖／高市府教育局提供）

高雄市樂齡學習中心今（22）日舉行「幸福銀光季」體驗樂齡課程活動，現場設置各區樂齡中心課程攤位，高市府教育局長吳立森也到場帶領民眾體驗豐富多元課程，並一同大跳有氧舞蹈，鼓勵民眾參與課程，感受樂齡學習的快樂，場面相當熱鬧。活動匯聚各區的樂齡中心，透過豐富多樣態的市集攤位與充滿精神、活力的表演，分享樂齡學員平日學習成果，藉此機會鼓勵55歲以上的市民走出家門，加入樂齡學習的行列。市集攤位設計四種體驗內容，分別有藝術手做-好手藝、數位體驗-好便利、運動保健-好體力、益智健腦-好腦力。現場有來自各樂齡中心學員們帶來的特色演出，表演節目包含有林園區樂齡示範中心走在時代潮流前端，表演時下最流行的「星期五晚上」舞曲，邀請市民一同挑戰「16蹲」動作，讓觀眾體會到健康運動的魅力；杉林區樂齡中心則以傳統的竹仔鼓帶來氣勢磅礴的演出；桃源區樂齡中心以布農族歌謠改編的組曲，帶來動人的美妙歌聲。主辦單位現場特別規劃隱藏版的「遇見好課–與你共享」室內課程，邀請熱門樂齡講師分享精彩課程。如想對鄰近樂齡中心有更進一步了解，可至該區中心攤位體驗、了解更多課程內容；或可至「高雄市樂齡學習網」查詢開課資訊。