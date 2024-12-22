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▲詐騙集團假冒買家身分，透過網路賣場內部聊天系統、臉書Messenger或LINE聯繫賣家，再由假冒銀行人員致電賣，家依照指示操作ATM或網路銀行APP匯款。（圖／翻攝畫面）

網路賣家們在耶誕節前夕，遭假買家協同假賣場客服、假託運及假銀行員虞詐了上百萬元！有別以往買家受騙上當，近來，發生多起賣家接到聲稱「無法下單、要求點擊連結輸入收貨地、未簽署託運條款、未開通簽署金流服務」等訊息及連結，不慎掉入詐騙陷阱。南部ㄧ名年50歲程姓女製造業者，上週接到自稱「St○ Xi○」買家透過通訊軟體Messenger，表示欲購買程女在網路臉書社團「二手露營商品」刊登販售的露營充氣床椅，S買家並聲稱，已將款項交給貨運公司，要求程女提供連結輸入收貨地址及簽署託運條款，否則會成非法交易並資金遭鎖定。程女不疑有他，遂按對方指示填寫，並透過該連結聯繫到客服人員「線上專員營業部」，程女接續依照假客服指示匯款以認證程女帳戶，假客服並聲稱，翌日即可前往銀行領回已匯出的款項；程女復於4小時內，以網路銀行及ATM轉帳29筆、共計109萬餘元至對方指定帳戶，待翌日程女前往銀行確認欲領回款項時，經銀行行員告知，才驚覺遭詐騙。另外，北部26歲張姓男子，上週收到買家私訊表示，欲購買其在臉書販售商品的電腦螢幕，並要求透過宅急便寄送，假買家再傳送宅急便連結網址，張男點擊登入該連結網址後，又跳出自稱銀行行員通訊軟體LINE，假客服與張男通話教導開通宅急便，對方再以張男未有宅急便權限為由，要求張男以網路銀行及ATM轉帳17筆至指定帳戶。張男匯款第一筆時已心生懷疑，但對方聲稱會將款項歸還，張男才持續匯款，直到帳戶內餘額不足才驚覺遭詐騙，前後計遭詐騙108萬元。詐騙集團假冒買家身分，透過網路賣場內部聊天系統、臉書Messenger或LINE聯繫賣家，聲稱「無法下單，並轉而提供假賣場客服連結、QR Code或LINE ID予賣家」，接著由假賣場客服以「賣家未簽署金流服務、協議或託運條款等名義，要求賣家提供姓名、電話及帳戶資料」，再由假冒銀行人員致電賣家依照指示操作ATM或網路銀行APP匯款。！民眾應多加留意ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，同時呼籲購物網站等相關業者應加強防護措施，保障買賣雙方的交易安全。