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▲未來一週天氣有2波冷氣團影響，聖誕節是天氣最好的一天。（圖／中央氣象署）

▲南方雲系北移，週一、週二降雨範圍較廣，週三聖誕節雨勢趨緩。（圖／中央氣象署）

▲今（22）日上午8時，南海生成新的「熱帶性低氣壓」，最快在24小時內有機會增強為「帕布颱風」。（圖／中央氣象署）

未來一週天氣有颱風生成、2波冷氣團影響，中央氣象署預報員林定宜表示，南海的熱帶性低氣壓，週一（23）日有機會生成為「帕布颱風」，水氣增加將導致台灣降雨機率提高，冷氣團預估週二（12/24）減弱，週三聖誕節（12/25）回溫，週四（12/26）開始再一波冷氣團，氣溫偏冷到跨年，期間深夜清晨，要留意10度左右低溫。林定宜指出，今（22）日上午8時，南海有一個「熱帶性低氣壓」出現，強度在未來24小時會提升，有機會在週一變為「帕布颱風」，若生成將會是今年第26號，不過發展環境較差，路徑也難以北上對台灣造成影響，推測最後會越南移動，或在南海至中南半島一帶消失。週一台灣主要受到冷氣團影響，清晨苗栗、新北、宜蘭局部地區留意接近10度低溫，除了北台灣整天都冷以外，中南部也有感，白天高溫只剩18至20度，且準「帕布颱風」導致南方水氣北移，週一各地有機會下雨、飄雨，新竹至彰化先雲多、後有飄雨。林定宜提及，週二冷氣團減弱，但白天水氣仍多，晚上才減少，整體降雨比週一緩，主要集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，入夜過後，桃園以南轉多雲，北部仍涼，氣溫部分，北部、東北部15至22度，中部15至23度，南部16至24度，東部17至21度，東南部18至23度。週三聖誕節則是本週天氣最好的一天，全台各地多雲到晴，僅東半部零星降雨，夜間14至17度，白天高溫北台灣來到22至23度，中南部回到25至26度以上，花東23至25度。林定宜提醒，週四又會有一波冷空氣抵達，強度可能也落在大陸冷氣團，週四當天北台灣會率先轉涼，週五至下週日（12/27至12/29）北台灣越來越冷外、各地早晚也轉冷，白天高溫下降明顯，實際氣溫影響還有待觀察。林定宜說明，預估週四、週五桃園以北、東半部局部短暫雨，週末逐漸轉乾冷，12/30、12/31冷氣團減弱，會有一段小回溫，但氣溫仍偏冷，2025年1月開始還是會有冷空氣侵台。