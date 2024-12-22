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▲市長黃偉哲特別到場分送耶誕禮物與大小朋友。（圖／南市府提供）

▲南瀛耶誕童樂會活動集結氣球達人秀小丑呀咪、金氏世界紀錄保持人楊元慶的溜溜球演出、節目內容豐富逗趣，吸引逾六千人次參加。（圖／南市府提供）

「2025臺南市耶誕跨年系列活動」第三場親子場活動－南瀛耶誕童樂會，今（22）日在民治市政中心南瀛堂廣場登場，市長黃偉哲特別到場與大小朋友互動，吸引逾六千人次參加。黃偉哲表示，臺南年底精彩活動接連不斷，希望能夠帶給爸媽和小朋友最開心的週末，未來市府也將持續舉辦各項活動，歡迎大家來好吃好玩又好逛的臺南。南瀛耶誕童樂會活動集結氣球達人秀小丑呀咪、金氏世界紀錄保持人楊元慶的溜溜球演出、吳虹儒魔幻手繪以及六庫樂團現場演唱，節目內容豐富逗趣，吸引逾六千人次參加。現場充滿童聲笑語。黃偉哲表示，臺南年底精彩活動接連不斷，昨晚在永華市政中心西側廣場的演唱會吸引近13萬人次參與，今天在民治市政中心舉辦的親子活動也人潮滿滿，希望能夠帶給爸媽和小朋友最開心的週末，未來市府也將持續舉辦各項活動，歡迎大家來好吃好玩又好逛的臺南。有別於過去跨年活動只在特定區域辦一場，南市府把耶誕跨年系列活動分散在多個地區，今年第一場親子活動在南科，第二場在麻豆總爺藝文中心，今天是第三場，活動內容同樣安排有闖關遊戲拿禮物，也有兒童劇團演出，以及大小朋友都喜愛的街頭藝人真人秀。藉著豐富的活動吸引人潮、活絡並平衡地方發展，多樣的活動讓不同年齡層民眾都喜歡。值得一提的是，今年活動現場結合「城市美食市集」，以五感科技體驗的全臺獨家美食專車，讓民眾可近距離欣賞並享受美食製作的過程，提升活動的可看性與參與度。接下來臺南市還有2場大型演唱會，分別是12月28日在新營區南瀛綠都心公園的「南瀛草地音樂會」以及12月31日在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young」跨年晚會，集結韓、日、馬、荷、臺等多國約40組高人氣卡司參與演出，歡迎海內外朋友提早規劃臺南耶誕跨年之旅，一起迎接新年的到來。