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▲「2024高雄聖誕生活節」全區場域圖（圖／取自高雄市經發局臉書）

▲2024高雄聖誕生活節演唱會演出節目表與出場順序，與市集相對應時間一覽。（圖／取自高雄市經發局臉書）

▲「2024高雄聖誕生活節」演唱會交通資訊（圖／取自高雄市經發局）

▲「2024高雄聖誕生活節」停車資訊（圖／取自高雄市經發局）

▲高雄聖誕演唱會場地中央公園距離英熙娃娃，步行約莫20分鐘。（圖／翻攝Google 地圖）

▲《魷魚遊戲》英熙娃娃場地「高流珊瑚礁群」場地圖與交通資訊。（圖／Netflix）

2024高雄聖誕生活節已正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾，將展出至明年（2025）1月5日，而最受期待的演唱會還有今天12月23日晚上的最後一場，在中央公園及中央公園商圈演出，最後一天精彩卡司包含9m88、鄭宜農等。此外這幾天最夯的《魷魚遊戲》巨型英熙娃娃依舊還將在高雄流行音樂中心的珊瑚礁群「漂浮」著，《NOWnews今日新聞》整理最後一天高雄聖誕演唱會卡司、出場順序，交通資訊，並教你怎麼順道看英熙娃娃。今年第二屆高雄聖誕生活節好評延續，除了目前已正式點燈的「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾加長展出至明年1月5日，今年聖誕生活節音樂表演將從12月20日至23日連續四天於中央公園、中央公園商圈「雙舞台」演出，今（23）日晚上迎來最後一場，表演大咖包含9m88、鄭宜農。9m88、鄭宜農、JADE、SoulFa靈魂沙發，▪️至中央公園站（高雄捷運紅線）：1號出口→活動會場（公園舞台）2、3號出口→活動會場（商圈舞台）▪️至美麗島站（高雄捷運橘線、紅線）：步行約12分鐘即可抵達活動會場▪️高雄大立百貨A館停車場：166格汽車停車位、185格機車停車位。▪️前金中山站城市車旅停車場：102格汽車停車位。▪️文橫民生停車場：80格汽車停車位。（步行至活動現場只要3分鐘），設置臨時機車停車場經發局提醒，本周末活動管制區域範圍，包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路將有車多壅塞情形，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。同時，為維護活動場域內民眾安全，中山一路、五福二路中央公園側Youbike站點將配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還。Netflix節目《魷魚遊戲2》即將開播，而劇中的巨型英熙娃娃目前已經出現在高雄流行音樂中心的珊瑚礁群，將展出至2025年1月5日，半身巨大充氣娃娃漂浮在水面上，讓人覺得又可怕又可愛，事實上，從「2024高雄聖誕生活節」的場地中央公園，距離高雄流行音樂中心的珊瑚礁群，走路約莫15~20分鐘。步行路程為即是珊瑚礁群。當然，若是想先看英熙娃娃再聽演唱會，路程就倒著來即可。：從鹽埕埔站步行約10-15分鐘即可抵達高流珊瑚礁群。：從中央公園站步行15～20分鐘即可抵達。：步行5分鐘即可抵達。當天17:00後，輕軌「光榮碼頭站」將不停靠。