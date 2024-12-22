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民進黨立院黨團總召柯建銘今（22）早證實，藍綠上週五院會前曾針對《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》三大法案密商折衷方案，最後被藍營推翻，柯建銘更直指國民黨主席朱立倫是滅台亡台四人幫之首。對此，朱立倫今也反擊，柯建銘的意思就是雖然要協商，「但是他們一定要打， 就是邊談邊打，然後一定要打到底」，這種不數人頭、要打破人頭的行為，是在破壞台灣民主。國民黨主席朱立倫今出席「KMT接班人台北旗艦場」活動，並接受媒體聯訪。記者問到柯建銘上午記者會證實藍綠針對三大法案，曾秘密協商折衷方案等內情，而柯建銘更痛罵朱立倫是亡台四人幫之首。對此，朱立倫則反問柯建銘，通過三法台灣就會亡國？「難道台灣多拿一些資源給地方做公共建設，讓各縣市好好做事情，這樣會亡國嗎？選罷法不可以造假，要拿身分證才能夠連署，請問這會亡國嗎？請問大法官15席，原來8席就可以同意、改為9席，這就會亡國嗎？」朱立倫強調，他跟立法院長韓國瑜的態度，都是希望立法院能夠順利的進行議事。但是看柯建銘今天的說法，就是雖然要協商，但是他們一定要打，而且「邊談邊打，然後一定要打到底。」當天院會綠委霸佔主席台、阻止韓國瑜上台，「請問這叫哪一種的協調？」朱立倫並再次呼籲綠營回到台灣民主的基本ABC，就是在立法院按照程序表決，少數服從多數，多數也會尊重少數。民進黨如果要用霸佔主席台、要以打破人頭取代數人頭，那就是傷害台灣的民主。