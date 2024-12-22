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時值歲末年終，將迎來聖誕節、元旦連假以及農曆春節長假，預料帶動計時工讀人力需求升溫，根據人力銀行調查，上班族預計每周平均兼差16.7小時，每月能替自己額外進帳12500元來貼補開銷。根據1111人力銀行資料庫顯示，截至目前為止，有超過12萬筆兼職工作機會，較去年成長兩成，其中以餐飲服務業占最大宗。而根據調查結果顯示，有高達67.9%上班族願意從事餐飲服務業短期打工，但是時薪必須達到230元。擁有正職工作上班族在選擇兼差打工時主要考量有哪些呢？根據調查顯示，時間可彈性安排73.9%最為要緊，其次則是工作內容簡單易上手64.7%、時薪高60.5%、離家近48.5%以及可以領現30.9%。1111人力銀行總經理張篆楷指出，根據主計總處公布的全體受僱員工全年平均總薪資70.1萬元，但中位數卻僅有52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近3年最低，顯見受到極端高薪族群薪資成長影響，即使推升了平均總薪資，中產階層與極端高薪者的薪資差距持續擴大，由於多數人薪資無法明顯提升，使得愈來愈多的上班族必須尋求兼差打工機會，預計每周平均兼差16.7小時，每月能替自己額外進帳12500元來貼補開銷。為滿足打工求職者迅速面試盡快上工的需求，1111人力銀行兼差打工網提供多元便捷的搜尋功能，包括「寒假打工」、「日領現金」、「晚班兼差」、「學生實習」、「直播網紅」、「熱門企業」、「學校附近」等，一鍵搜尋就能羅列出相關合適職缺，歡迎有兼差打工需求的人多加利用。