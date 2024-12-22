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▲黃文益說，今天活動一共吸引30組毛小孩參加才藝走秀比賽，盼透過這次競賽讓市民感受到毛小孩的活力與才藝。(圖／民進黨高雄市黨部提供)

與毛小孩一起HIGH聖誕！2024毛小孩聖誕Party於21日下午在高雄市文化中心舉辦，民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益表示，2024年是他第三年舉辦毛小孩「Happy Day」，這是一場毛孩的活動，也是屬於小孩的歡樂派對！黃文益也邀請市民們共同關懷生命，現場還有流浪動物關懷認養，希望讓每個浪浪都能找到溫暖的歸宿。與毛小孩一起HIGH聖誕！活動由民進黨高雄市黨部、社團法人台灣愛狗人協會及民間社團共同主辦，現場湧進無數貓狗毛孩花枝招展，還有大型陸龜等特殊寵物，的寵物才藝走秀比賽、毛小孩闖關比賽等活動。台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，感謝大朋友、小朋友、毛朋友來到派對，現場HAVE FUN！立法委員邱議瑩除了大讚參賽的毛小孩們打扮得很漂亮之外，更邀請市民帶著毛小孩等等一起逛在中央公園的聖誕市集，讓高雄成為愛護動物的友善城市。嗡嗡嗡動保協會理事長市議員黃秋媖說，高雄近年增加15處寵物公園，未來歡迎市民帶著毛小孩到全市的寵物公園，讓毛小孩們在公園中自由解放牽繩的奔跑著。黃文益議員提到，響應主席賴清德黨部公益化訴求，此次由黨部協同台灣愛狗人協會，並結合民間團體，共同舉辦2024毛小孩聖誕party，除了希望人與毛小孩共享冬日時光，活動也找來高雄市動保處，希望民眾帶毛小孩出遊時，也順便幫寵物健檢、植晶片、注射狂犬病疫苗，提升毛小孩健康。黃文益說，今天活動一共吸引30組毛小孩參加才藝走秀比賽，60組毛小孩參加闖關競賽。每一位來參加活動的毛小孩都是主人的寶，透過這次競賽讓市民感受到毛小孩的活力與才藝，對在場市民也是一次難得的生命教育時刻，並邀請市民們共同關懷生命，現場還有流浪動物關懷認養，希望讓每個浪浪都能找到溫暖的歸宿。黃文益長期關注動保議題，基於政治就在你我的生活中，這次也以「友善動物、關注浪浪」為題，在五福路掛起邀請市民一同加入民進黨的大型看板。此外，民進黨高雄市黨部、黃文益辦公室更是帶頭推動「寵物友善辦公室」，歡迎職員、助理帶著自己的寵物狗一同上班，也成為市黨部員工的開心果。