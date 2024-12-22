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43歲的軟銀鷹老鬼左投和田毅本季退役，近日到日本傳奇名投上原浩治的YouTube頻道作客，談起曾經因為表現不佳，被軟銀會長、「世界全壘打王」王貞治訓斥過，在比賽時被怒吼，「喂！和田！到休息室來！」現年43歲的和田毅在今年11月初召開記者會，震撼宣布正式引退，結束22年的職業生涯，連軟銀球團會長王貞治都是到前一天才告知，因此讓球界大感震驚。和田毅帶著日美通算165勝優異成績退役，雖未達200勝里程碑，但仍足以讓他在日職上留下傳奇左投美名。在被粉絲問到「是否有被王會長訓斥的經歷？」，和田毅笑說，「這個嘛，有過啊。不知道能不能說呢。」和田毅回憶，當時的狀況是自己出現太多暴投、偏離捕手預定位置太多的球，使得捕手城島健司不得不伸手去接球，也因此被打了很多支安打，「我一直投到第7局，我們大概失了5分吧，全部都是失投而被安打得分，王監督當時應該很煩躁。」「喂！和田！到休息室來！」和田毅表示自己退場後，王貞治在比賽仍在進行中時就把他叫到休息室，兩人面對面到幾乎鼻子都要碰上的距離，王貞治憤怒對他喊說，「你什麼時候才能投好球？」這一吼讓和田毅印象深刻，聽聞故事後，上原浩治也表示驚訝，「王先生會生氣啊？真是想不到，完全沒這種印象。」而當時連投手教練尾花高夫也被叫來，王貞治怒氣沖沖地對其說道，「好好練習，告訴他該怎麼做！」說完便返回板凳席。和田毅坦言，「那是我第一次被這麼嚴厲地訓斥，當時真的很沮喪。」然而比賽結束後，他在通道遇到王貞治，後者卻爽朗地說，「喂！和田！辛苦了！」彷彿剛剛的事情完全沒發生過，「剛剛那個王監督去哪了？穿上球衣和脫下球衣的他完全是兩個人。」也讓他再度感受到王貞治對於追求勝利的強烈慾望。