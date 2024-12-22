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▲李多慧來到台灣，開啟中職的外援時代。（圖／李多慧IG）

▲趙娟週異鄉打拚，一度經濟狀況吃緊。（圖／趙娟週IG）

▲李晧禎決定解約回到韓國，其中原因複雜。（圖／李晧禎IG）

近年來啦啦隊文化盛行，捧紅許多甜美火辣的啦啦隊隊員，加上今年（2024）開始，有不少外援進入台灣，從日、韓來的啦啦隊女神們讓球場上越來越香，目前中華職棒6隊中，有李多慧、安芝儇、李雅英等共有12位啦啦隊外援，扣除將回韓國的李晧禎也有11位，對此，《NOWnews今日新聞》特別整理出3點外援啦啦隊員對台灣趨之若鶩的原因，包括曝光度更高、發展更多元、錢賺得更多，真的到台灣之後人氣更高。中華職棒6隊網羅日韓人氣成員，富邦悍將原本有「韓籍3本柱」李晧禎、李雅英和南珉貞，但如今李晧禎宣布解約回國，而李雅英回到電豹女，只剩下南珉貞一人，外傳富邦會簽下李珠珢，但消息未證實；味全龍則有韓籍啦啦隊大將李多慧；台鋼雄鷹為安芝儇、朴旻曙；中信兄弟則是李丹妃、邊荷律；統一獅找來日籍成員千紘、希美和韓籍成員趙娟週；樂天桃猿則有高橋佳帆加入。韓國啦啦隊雖然行程安排緊湊，一年四季都會有場子，看似穩定卻終究只是陪襯的角色，無法長久發展，甚至會因為年華老去而有期限，但來到台灣，成為啦啦隊員卻有機會進入演藝圈，獲得更高的曝光度，發展更加多元，不會只被侷限在球場邊，台灣球團懂得行銷包裝，甚至推出啦啦隊員的周邊商品，像是李雅英近來就展開了快閃店活動，人氣居高不下，自然能接到更多代言、商演等工作機會。然而並不是每位外援都發展順利，趙娟週就曾透露，她8月應援只跳2場，收入沒有想像中的多，因此生活有點負擔，當時她坦言來台灣不是想賺錢，是因為在台灣的生活很有趣，但考量到現實層面，還要負擔房租、生活費，其實會有點吃緊，所幸現在活動越來越多，現實問題獲得解決，反觀李晧禎卻沒有那麼幸運，疑似因為無法適應台灣生活，加上不受球團重視，決定解約回到韓國，連經紀人都無奈表示：「有太多難以解釋的原因。」