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立法院藍白惡修《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》三法，高雄市議員林智鴻除呼籲大家一起支持行政院不副署外，也以實際行動邀請民進黨立委、資訊戰專家沈柏洋於21日南下開講，沈伯洋特別提醒國人，中國對台的滲透方式，已不僅限於傳統軍事對抗，國人應警惕中國「灰色地帶」作戰的隱形攻擊手段。高雄市議員林智鴻與TIA台灣勵志協會共同舉辦「TIA高雄名人講堂」，21日邀請重量級沈伯洋委員蒞臨開講，除談到立法院狀況，沈伯洋也指出，台灣面臨來自中國的明確軍事威脅，更應警惕中國「灰色地帶」作戰的隱形攻擊手段，中國對台的滲透方式已不僅限於傳統軍事對抗，而是採取多元化的非軍事手段，從政治到社會層面進行全方位的影響和擾亂，這些手段對台灣的國家安全構成了新的挑戰。沈伯洋表示，中國「灰色地帶」作戰指的是在不進行全面軍事衝突的情況下，通過一系列非對稱手段，包括資訊戰、經濟施壓、政治滲透等，對台灣進行打擊。這些方式往往低強度、隱形，難以界定其真正目的及影響，但卻能逐漸侵蝕台灣國家基礎與內部結構。沈伯洋指出，台灣必須加強國內政治人物對中國問題的敏感度，透過立法規範防範部分政治人物因利益而陷入中國的統戰網絡。同時，應加強對中國統戰手段的識別與防範，並提高民眾對相關問題的認識，特別是公部門要發揮領導作用，協助民眾了解並警覺中國滲透的各種形式，避免對台灣民主與安全構成重大風險。沈伯洋強調，法律與國家安全息息相關，就如同建築物需要支撐柱子來保持穩定，台灣的安全也依賴於各項法律與制度的健全。當這些法律框架被中國滲透、削弱或改變時，台灣的安全基礎便會動搖。因此，防範中國灰色地帶的策略，不僅是軍事上的防衛，更需要在法律、行政及國民意識層面建立堅固的防線。林智鴻指出，中共對台灣的統戰無孔不入，面對四面八方來的侵擾，甚至手直接伸進去台灣國會，利用台灣的民主反民主，直接掌握國會毀憲亂政，要癱瘓台灣，因此，台灣人民建構自信心以及公民覺醒、青鳥行動、先是台灣人才是追星人追星人都是我們全民現在必須要做的直接行動。林智鴻強調，重工業集中在高雄，沒有規劃碳負擔計算，讓南部人用健康換來的經濟成長無法被彌補，經濟收益讓北部人過度享福，南部人權益被犧牲！他呼籲大家一起支持行政院不副署，守護憲政秩序。