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▲「帕布颱風」就算生成，發展環境較差且受到北方冷空氣壓制，路徑對台灣不會有直接影響。（圖／中央氣象署）

▲南方雲系北移，週一、週二降雨範圍較廣，週三聖誕節雨勢趨緩。（圖／中央氣象署）

今天的天氣持續受到大陸冷氣團影響，清晨局部地區低溫仍只有10度左右，中央氣象署指出，今（23）日白天依舊偏涼，且受南方水氣影響，全台降雨機率都提高，冷氣團預估在明（24）日減弱，週三聖誕節（12/25）將會是本週天氣最好的一天。12月23日今天的天氣，氣象署說明，台灣主要受到冷氣團影響，清晨苗栗、新北、宜蘭局部地區留意接近10度低溫，除了北台灣整天都冷以外，中南部也有感，白天高溫只剩18至20度，且準「帕布颱風」導致南方水氣北移，週一各地有機會下雨、飄雨，新竹至彰化先雲多、後有飄雨。昨（22）日上午，南海有「熱帶性低氣壓」出現，今天有機會在變為「帕布颱風」，若生成將會是今年第26號，不過發展環境較差，加上北方冷空氣勢力壓制，路徑不會北上對台灣造成影響，推測會越南移動，或在南海至中南半島一帶消失。環境部指出，今天受到大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，要留意污染物累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。氣象署表示，明天冷氣團減弱，但白天水氣仍多，晚上才減少，整體降雨比今天少緩，主要集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，入夜過後，桃園以南轉多雲，北部仍涼，氣溫部分，北部、東北部15至22度，中部15至23度，南部16至24度，東部17至21度，東南部18至23度。週三聖誕節則是本週天氣最好的一天，全台各地多雲到晴，僅東半部零星降雨，夜間14至17度，白天高溫北台灣來到22至23度，中南部回到25至26度以上，花東23至25度。氣象署說明，週四又會有一波冷空氣抵達，強度可能也落在大陸冷氣團，週四當天北台灣會率先轉涼，週五至下週日（12/27至12/29）北台灣越來越冷外、各地早晚也轉冷，白天高溫下降明顯，實際氣溫影響還有待觀察。林定宜說明，預估週四、週五桃園以北、東半部局部短暫雨，週末逐漸轉乾冷，12/30、12/31冷氣團減弱，會有一段小回溫，但氣溫仍偏冷，2025年1月開始還是會有冷空氣侵台。🟡《NOWnews》天氣小叮嚀：提供您「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看，一文速懂每日天氣變化，搭配貼心的穿著建議、淺顯易懂的天氣報導，出門再也不怕陰晴不定，歡迎分享給親朋好友。