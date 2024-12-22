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▲LuLu黃路梓茵被拱唱〈三天三夜〉，結果唱成〈三暝三日〉。（圖／記者朱祖儀攝）

▲王齊麟今天獨自現身，透露陳詩媛還沒到場。（圖／記者朱祖儀攝）

▲温嵐沒有受訪，快閃走過媒體區就進場了。（圖／記者朱祖儀攝）

天后張惠妹在台北大巨蛋開唱第2天，今（22）日同樣有許多藝人好友到場支持，包括温嵐、郭靜、柯佳嬿、賈永婕、黃偉晉、LuLu黃路梓茵等人，就連奧運羽球金牌選手王齊麟現身，難得沒有和未婚妻陳詩媛黏踢踢，原來是因為對方遲到了，所以只好一個人先進場；賈永婕受訪時，也透露今天想聽〈三天三夜〉，準備釋放能量了，也透露這次101跨年煙火花了很多心血，就是為了讓世界看見台灣！LuLu黃路梓茵表示，今天是她人生第一次的大巨蛋，因為她錯過了周杰倫，不過隨後笑說，「沒有關係，我有張惠妹！」也說聽到阿妹的歌聲會被感動，「我們活在有張惠妹的年代，很幸福」，被問到平時愛聽什麼歌曲，她提到〈連名帶姓〉、〈身後〉，還有不可或缺的嗨歌〈三天三夜〉，但被現場眾人狂拱唱一段，她卻唱成吳宗憲的〈三暝三日〉，現場眾人忍不住綜藝摔。台北101董事長賈永婕則說，今天想聽〈三天三夜〉，已經準備好要釋放能量了，還笑說明天要去立法院備詢，很擔心今晚看完張惠妹演唱會會燒聲。而今年年底除了有張惠妹在大巨蛋舉辦跨年演唱會，台北101跨年煙火也是年底大事。台北101董事長賈永婕今日受訪表示，他們準備了很多心血在準備煙火、音樂和整體的視覺呈現，笑說「要讓世界看見台灣！」王齊麟今天則獨自到場，身邊沒有看到未婚妻陳詩媛，原來是因為對方還沒到，而這次最想聽的就是〈永遠的畫面〉，被現場眾人要求唱幾句，不過他婉拒表示，「沒關係，交給專業的，我還是專心打球就好。」至於婚禮細節還在跟未婚妻討論，之後有好消息會再宣布。