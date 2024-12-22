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立法院經濟委員會19日審查經濟部所屬台電公司預算，經委會最終僅刪除60億元，也同步通過明年台中、高雄燃煤電廠各減煤100萬噸「雙主決議」。台電今（22）日表示，明年預算時已自行先減煤300萬噸，尊重立院決議，但也強調供電並非量入為出的觀念，「為了滿足用電需求，必須要有餘裕。」台電明年針對採購編列1051.1億元預算，但以中部為首立委均提出減列、凍結版本反制台電，認為這樣才可以確保台中民眾健康，強制政府減煤。經過超過1小時討論，國民黨立委楊瓊瓔提出，明年購煤預算減60億元，台中火力發電廠減煤量達100萬噸。豈料，民進黨立委賴瑞隆卻進一步表示，高雄空汙狀況比台中還要嚴重，並非只有台中電廠可以減，否則自己沒有辦法對高雄交代，因此也通過主決議，要求高雄明年也減煤100萬噸。換言之，按照雙主決議結果，台電明年購煤預算不僅被刪除60億元，更被朝野立委「加碼」台中、高雄都要減100萬噸，合計減煤200萬噸。台電說明，今年燃煤用量為2500萬噸，計劃明年進一步減至2200萬噸，本來就已經按照預算減煤300萬噸。台電更補充，有委員認為減煤是指高雄興達電廠燃煤機組轉燃氣，但今年實際上興達電廠用煤量僅不到135萬噸，並非委員所指，減煤是既定計畫。台電澄清，它們尊重立法院預算審議權與決議，絕無「尋求翻案」，或待「政黨協商、甚至表決，才會做成決議」。但台電也強調，購煤預算與減煤量能匹配，否則恐讓明年電力調度失去彈性，因用煤量皆依據再生能源及燃氣機組可合理發電時數來規劃，若大幅刪減購煤預算，在極端氣候造成水力發電減少，或因燃氣機組故障及用電量增加等狀況下，恐影響供電安全。