我是廣告 請繼續往下閱讀

湖人球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James本季經選秀進入NBA，締造NBA史上首對父子檔紀錄，只是開季表現平平被諷刺「靠爸」，Bronny近日受訪時表示，這些流言蜚語並不會影響他，在去年經歷心臟驟停，鬼門關前走一回後，他的心態有所變化。詹皇過去多次透露，想跟兒子同隊打球，今夏選秀會，湖人以第55順位帶走Bronny，讓當家球星圓夢，但也引來外界批評，說Bronny大學成績不亮眼又有心臟病史，是「靠爸」才能選上。對於這些噪音，他表示，「左耳進，右耳出。」無論是在發展聯賽還是NBA舞台的聚光燈下，他只是開心地享受能夠打球的時光。「我的家人和父母都心懷感激，不只是因為我能夠繼續打球，也因為我還能自在行走並與他人交流。」Bronny說，「能參加這項我熱愛的運動是一種祝福。我曾有可能無法再打球。所以，每天醒來，我都為此感到感恩。」對於身為NBA頭號球星之子，將被用不同的標準來衡量，Bronny早接受了這樣的事實，他堅稱這並不會困擾他，而能夠如此坦然，和去年7月在訓練時發生心臟驟停意外有關，畢竟在事發的最初，Bronny曾懷疑自己還能否繼續打球。「試著克服那一切。」Bronny坦言在鬼門關前走一趟仍讓他心悸猶存，「這很困難，但我每天都在努力學習提升，並以自己的方式打球。這讓我享受這項我熱愛的運動，每天都感到快樂。」