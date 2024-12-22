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▲張惠妹今天想要嗨到半夜，完全不想保留體力。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）第二場大巨蛋演唱會在今（22）日登場，同樣帶來〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷的想你〉、〈愛什麼稀罕〉、〈好膽你就來〉等嗨歌，讓現場全都嗨翻。她也透露，今天觀眾太嗨要唱到半夜，只是昨天很多粉絲都由下往上拍她，「不管是誰都不會好看，很醜的刪掉！」罕見用比較嚴肅的語調和粉絲說話，不過下秒她變得有些撒嬌，「如果你愛我，很醜的照片拿掉好不好？」張惠妹開場唱完多首嗨歌表示，今天的觀眾完全沒有暖身過程，讓她一下就耗掉一半的體力，接著粉絲都說沒有要趕車回家，她隨即笑說，「可是我有休假欸，我休5天，我沒再怕喔！」還說自己今晚要多唱一點，「今天好像可以玩到半夜欸！」完全不會保留體力，會把所有最美好、最熱情、最用力的表演都給粉絲。張惠妹也說，自己昨天回家卸妝的時候，工作人員還拿網路上的討論給她看，「你們一定要知道，不管是誰，只要你的角度由下往上拍都不會好看，如果你愛我，很醜的照片就刪掉！」她也說自己很喜歡跟粉絲接近，不過有看到粉絲的手機就拿在手上，就怕醜照在網路上瘋傳，她急喊「很醜的照片拿掉好不好？」而今天也有不少小朋友和父母一起到場看演唱會，張惠妹忍不住關心，「你們耳朵還好嗎？會不會太吵？」不過也說很開心看到老朋友帶著下一代來聽她唱歌，「小寶貝，你們父母太有品味，從小就聽這麼好的音樂，但我的歌友分很多不同種類，要謹慎選擇」，甚至還有孕婦到場支持，暖心的張惠妹也緊急提醒，「你一定要小心喔！」