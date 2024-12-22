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▲ 「瀞林．泰禪美學教育學院 」是培訓新人的專業基地。（圖／記者陳美嘉翻攝）

起源於澳洲墨爾本、深耕於泰國清邁、立足於台灣高雄的泰式按摩名店TEALING緹林泰禪美學，創辦人潘竪涵投身泰式按摩行業近十年，招牌的瑜珈運動按摩在業界獨樹一幟，成為不少國際知名網紅及藝人的專屬御用按摩名店。潘竪涵於2016年從學徒開始研習按摩，之後在墨爾本CBD開了一間按摩工作室，並立志深入學習正統高階技術。隨後他與妻子到清邁，從頭開始學習成功掌握泰式按摩文化技術，獲清邁學校方面的支持肯定。2019年，他回到高雄，開設泰式瑜珈運動按摩工作室，創辦服務與教學雙軌並進，但因新冠疫情教育計劃及按摩工作室大受影響。2021年底疫情緩解時，潘竪涵超前部署開設高美館店，隨著疫情逐步解封，客源也逐漸回升。2023年9月前金館開幕，就近服務南高雄的客人。2024年，他又進一步創辦「瀞林．泰禪美學教育學院 」，成為培訓新人的專業基地，透過泰國蘭納正統按摩基礎教育，傳授泰國傳統與古蘭納按摩文化底蘊的按摩技藝。潘竪涵獨創的「瑜珈運動按摩」不僅榮獲2021年CAM傑出技術金獎，更在2024年11月收到日本官方邀請，將擔任2025年日本東京泰式按摩冠軍賽的評審，展現台灣在國際泰式按摩領域占有重要的地位。2021年起，他也受邀擔任高雄經絡調理工會、仁武戶政事務所、各大學等的按摩課程講師，為群眾及新住民提供專業技能訓練，協助提升就業能力。TEALING緹林泰禪美學的特色技術「瑜珈運動按摩」，該技術於2021年獲得CAM傑出技術金獎，是TEALING獨有的創新手法。融合深層組織按壓與被動瑜珈伸展，適合針對長期酸痛的上背部、腰部等部位進行緩解與深層肌肉放鬆。此外，緹林還提供包括傳統泰式高床按摩、正統蘭納草本精油SPA，以及專為孕婦設計的「古暹羅安神搖籃曲」。潘竪涵指出，TEALING歷經三年以上的優等商譽，計劃將透過內外部加盟與異業合作方式，擴大「緹林泰禪美學」的品牌影響力，尤其著重在小型門店的加盟模式進行合作，將多年的營運經驗與成功模式複製到更多地區。