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距離美國總統當選人川普（Donald Trump）上任只剩一個月，英媒《金融時報》（Financial Times）今透露，川普團隊計劃上任首日啟動美國退出世界衛生組織（WHO）的程序，專家提醒這對全球公衛危機的應對能力將受毀滅性衝擊，也可能導致中國取得主導地位。川普將在2025年1月20日宣誓就職，《金融時報》引述消息人士說法，稱川普的政權交接團隊成員已經告訴專家，有意在上任當天便宣布退出WHO。美國2022年至2023年間，提供該組織約16%的資金，專家警告若川普真的令美國退出，這可能導致世衛組織失去最大的資金來源。川普上一任白宮執政尾聲，在新冠疫情肆虐的2020年時，多次指責WHO被中國當局隱瞞操弄，導致疫情資訊不夠公開，一度啟動美國退出世衛組織的程序，但在下一任總統拜登就職後，便撤銷了相關程序。喬治城大學（Georgetown）法學院全球健康教授勞倫斯·戈斯汀（Lawrence Gostin）表示，美國的撤出將使全球保健資金與領導公衛應對方面出現重大缺口，「（我認為）這是沒人能補得上的」。不過報導也提到，川普團隊內部對此仍存在分歧，前白宮新冠疫情應對協調員賈哈（Ashish Jha）透露，有部分成員主張繼續留在WHO內部推動改革，但支持退出的一派最終占上風。賈哈強調，WHO在疫苗開發和分配等全球合作中扮演關鍵角色，若美國退出，下一波疫情爆發時，將難以及時掌握全球情勢。此外，戈斯汀警告，若美國停止資助，歐洲國家不太可能填補資金缺口，中國可能藉此擴大其在WHO的影響力，「這不是明智之舉，因為退出等於把領導權拱手讓給中國。」WHO方面目前對此也未發表評論，本月稍早世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾表示，WHO是一個獨特的組織，期望與美國保持合作。他強調，只有全球其他地區安全，美國才會真正安全。