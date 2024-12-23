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2024年即將結束，美股本週走勢受到美國聯準會（Fed）降息1碼影響，同時本週也將公布多項經濟數據，而隨著聖誕假期將至，美股將於24日提前休市，25日全面休市，直到26日才恢復正常交易。美國本週將公布多項經濟數據指標，包含週一的12月消費者信心指數，週二的11月耐久財訂、新屋銷售數據與週四公佈的每周初領失業救濟金數據。本週也適逢聖誕假期，多個主要市場將暫停交易。美股部分12/24（二）開半盤，交易至隔日台灣時間凌晨2點，12/25（三）聖誕節當天休市一日，所有美股委託將延至次一交易日，而26日恢復交易。港股方面也自24日下午起至26日休市，27日恢復正常交易，英國、德國及澳洲等市場也將於26日休市， 滬深通股市則於25、26日聖誕節假期休市兩日。