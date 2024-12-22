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▲ 中華民國運動彩券發展協會常務理事暨知名格鬥網紅王家玉

▲《拳上》中後半段統神體力明顯下滑，蹦闆開始嘗試主動進攻，取得較多的「有效打擊」。（圖／記者李政龍攝）

▲統神在《拳上》會利用「轉頭卸力」和「側身閃躲」，並迅速尋找反擊出拳的機會。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》在台灣掀起話題，知名實況主「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓展開了一場備受關注的拳擊對決。雖然蹦闆以59：55獲勝，但比賽中多項因素引發了專家與觀眾的熱烈討論。中華民國運動彩券發展協會常務理事暨知名格鬥網紅王家玉指出，拳擊比賽的核心評判標準是「有效擊打」。蹦闆在比賽中保持下巴較低的防守姿態，這讓統神的攻擊多數落在蹦闆的拳套上，難以形成有效擊打。同時，蹦闆的出拳準確，命中率更高，因此在裁判眼中表現更為出色。蹦闆採取近身防禦的戰術，避免與統神拉開距離進行長距離對攻，成功消耗統神的體能。統神雖然在前半場攻勢兇猛，但後半場因體力下滑無法維持穩定的出拳力度，逐漸處於下風。王家玉指出，職業拳擊比賽更注重出拳的有效性，而非出拳數量。統神雖然出拳較多，但多數擊中對手的拳套，未能形成有效打擊。此外，統神下巴習慣抬高，在被攻擊時容易暴露弱點，成為防守上的劣勢。這些特點在職業規則下，讓蹦闆的表現更具優勢。對於統神在比賽中一次重擊蹦闆卻未造成讀秒，有觀眾提出疑問。專家解釋，職業拳擊賽中，讀秒判定需選手因攻擊倒地或膝碰地。蹦闆在該次重擊後未倒下，因此不符合讀秒條件。若該次攻擊導致蹦闆倒地，統神將有更大的獲勝可能。統神使用18盎司拳套，重量較重且具緩衝效果，可減少對手受到的衝擊，但同時也更容易消耗選手的體力。蹦闆則佩戴10盎司拳套，重量輕且殺傷力強，選手能打出更快速且具有穿透力的拳擊。然而，由於雙方存在體重差距，這並不意味裝備選擇帶來決定性優勢。