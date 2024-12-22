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▲張惠妹連續兩天在大巨蛋和粉絲同樂。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）今（22）日帶著「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，登上台北大巨蛋開唱第2天。昨天張惠妹唱到獻給恩師張雨生的〈聽你聽我〉時，情緒就有點波動，沒想到今日更是忍不住哽咽落淚，表示「每一場情緒都不太一樣，忽然間鼻酸，不過我要忍住，我都告訴自己不可以！」所幸最後忍住悲傷情緒，和全場一起合唱〈藍天〉、〈真實〉、〈聽海〉等經典情歌。張惠妹今天演唱到〈聽你聽我〉的時候一度停住抹淚，不過下秒就忍住情緒唱下去。她唱完之後坦言，每一場的情緒都不太一樣，自己剛剛唱到一半忽然鼻酸，「我告訴自己不可以，所以我一直看著一個燈、就要忍住，但還是有情緒起伏。」現場粉絲聽完後隨即用掌聲為她加油打氣。原來當年恩師張雨生車禍昏迷時，張惠妹試圖用這首歌喚醒對方，可惜最後還是天人永隔，在此之後阿妹就鮮少演唱這首歌。而這次再度演唱這首歌，不知是否唱到一半又想起張雨生，才會唱到哽咽落淚，但經驗豐富的她，很快又收拾好情緒，繼續飆唱多首經典情歌，包括〈藍天〉、〈真實〉、〈趁早〉、〈聽海〉等。