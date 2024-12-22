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▲統神配戴18盎司的拳套在《拳上2024》大戰蹦闆，職業賽評坦言對統神是一大劣勢。（圖／記者李政龍攝）

▲台灣格鬥運動股份有限公司稍早在臉書發布事件完整聲明。（圖／台灣格鬥運動股份有限公司）

《拳上2024》主秀拳賽由統神vs蹦闆火熱開打，結果賽事結束後爆出統神在後台遭蹦闆「抬轎黑衣人」包圍攻擊的事件，引發社會譁然。對此，主辦單位台灣格鬥運動股份有限公司22日晚間發布聲明，對於暴力行為絕不姑息，將全力配合警方調查。台灣格鬥運動股份有限公司稍早在臉書發布事件完整聲明，還原統神遭攻擊事件經過，「比賽結束於台灣格鬥運動股份有限公司休息區及媒體採訪區發生暴力衝突，施暴嫌疑人為蹦闆賽事出場環節邀請之友人。雖後臺安全管理人員均為專業人士，但因事發突然未能即時阻止」。對此，台灣格鬥運動股份有限公司對於此次事件向亞洲統神張嘉航及現場所有受波及人士表達最深的歉意。同時協助警方調閱場內外監視器影像及搜集現場媒體拍攝的相關片段。我司對於暴力行為絕不姑息，全力配合警方調查，確保犯錯的人受到應有的懲罰，並維護所有人權益。至於統神與蹦闆之間「拳賽規則」與「拳套盎司」各說各話的羅生門，台灣格鬥運動股份有限公司也解釋，「由於表演賽雙方選手間存在體重差距，過去並無直接先例可參考，在訂定比賽目標與規則時，已與協辦顧問單位「肯將拳擊運動訓練中心」深入討論，並採納其專業建議，同時與參賽雙方進行協商」，未來也將會於合約中明確規範雙方目標體重、體重級距與拳套盎司，並制定未達標準之相關獎懲機制，確保比賽規範更加透明、公平。