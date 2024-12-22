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▲張惠妹在大巨蛋又唱又跳，笑說自己嗨到忘記要害怕了。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹這次為了在大巨蛋搭乘熱氣球，一共砸了750萬元。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）今（22）日在大巨蛋開唱第二天，這次演唱會最大的亮點，就是她唱到〈我要飛〉時，搭乘專屬的新型熱氣球繞場一圈，升上5層樓的高度，和看台區的粉絲0距離互動，讓現場瞬間變成超嗨的萬人KTV，粉絲也驚呼：「張惠妹有夠瘋！」雖然熱氣球出場時間只有6分鐘，不過張惠妹團隊完全毫不手軟，光是熱氣球造價就要350萬，每場演出充氣費用80萬，5場算下來就砸了750萬元。張惠妹這次「ASMR Maxxx」大巨蛋演唱會，唱到〈我要飛〉、〈渴了〉環節，會搭乘專屬心型熱氣球繞場，還在熱氣球上又唱又跳。昨日畫面一曝光，就讓許多網友嚇傻，「張惠妹你這個瘋女人，居然把台東熱氣球搬到大巨蛋了！」、「張惠妹竟然飛起來了」張惠妹也笑說，事後工作人員有問，「怎麼那麼嗨？不怕嗎？」但她搭乘在熱氣球上，其實已經開心到忘記要害怕了，只有熱氣球持續升空的時候，心想「還再升？」但看到現場觀眾的臉都嚇傻，她差點笑場。而今日張惠妹也不演了，對著看台區的粉絲說，「要我過去找你們聊天嗎？你們應該知道等等要幹嘛吧，不用裝說我可能會過去喔，不用演，我等等就去！」果然今天她唱到後段嗨歌環節，也同樣搭上愛心熱氣球和粉絲互動。