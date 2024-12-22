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▲吳奇隆（右）和蔡少芬（左）有著相同家庭背景，昔日有過一段情，還被外界稱作「苦命鴛鴦」。（圖／命運好好玩 官方頻道 YouTube）

▲許聖梅指出吳奇隆和蔡少芬十分合拍，不過卻因原生家庭的壓力而被迫為了現實分開。（圖／命運好好玩 官方頻道 YouTube）

「小虎隊」吳奇隆與大陸女星劉詩詩在2011年因拍古裝劇《步步驚心》結緣，後續更在2015年結婚並育有1子，但近年卻頻傳婚變，還被爆料早已離婚，傳言甚囂塵上。對此有網友起底資深媒體人許聖梅幾個月前於節目上提起吳奇隆婚前與香港女星蔡少芬的戀情，2人熱戀3年最終告吹，讓許聖梅感嘆：「在錯的時間遇到對的人。」引發外界討論。許聖梅今年8月份在節目《命運好好玩》中分享吳奇隆與蔡少芬的感情故事。爆料吳奇隆17歲那年因為家中生意失敗，為了還債便在貴人童安格的引薦下踏入演藝圈，成為「小虎隊」的一員。而蔡少芬則是因為母親好賭而欠下巨債，為了負擔家中債務，年紀輕輕參加選美比賽進而入行，2人有著相似的家庭背景。吳奇隆與蔡少芬在1999年因拍攝電視劇《創世紀》相識，殺青後便陷入熱戀。許聖梅指出，當時2人手牽手逛家具被拍到，隨後便大方認愛，成為演藝圈中公開的一對情侶，即便雙方家人極力反對，他們還是努力維繫感情。外界原以為吳奇隆和蔡少芬會修成正果，不過戀情卻在3年後宣告破局。當時蔡少芬在接受媒體訪問時坦言吳奇隆的個性太過沉悶，不太喜歡分享心事，雙方因「個性不合」而分手。不過許聖梅表示，相戀3年來2人一直背負著家庭的巨額債務，加上來自娛樂圈的種種壓力，將他們壓得幾乎喘不過氣，能分給彼此的時間實在少之又少。此外，因蔡少芬媽媽欠債的關係，吳奇隆三不五時就要出來開記者會澄清做切割，即使心繫對方，最後仍走上分手一途，讓許聖梅感嘆：「2人是相愛的啊！只是在錯的時間遇到對的人。」